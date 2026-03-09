Sin paraíso en casa

Creado: Actualizado:

Nada, que no hay manera. Lo que comienza mal es difícil de que vaya mejor y el Atlètic Lleida no pudo conseguir que el retorno al Ramon Farrús de donde, visto lo visto, jamás debió salir, fuera el revulsivo que se esperaba. Nueva derrota, al paraíso ni se le vio, y casi ni se le esperó, y el descenso cada vez se vislumbra más próximo, inevitable e irreversible. Ahora solo resta acabar lo mejor posible, porque matemáticamente aún no hay nada definitivo, e ir preparando el proyecto para competir en Tercera RFEF. Y dicho esto, una reflexión que, con su permiso, no quiero se que quede en el tintero y que también afecta al club de Cappont. En la puede que compensible pero absurda guerra en la que está sumido el fútbol leridano, ahora mismo solo hay un ganador: Marc Torres, el adjunto a la presidencia del Lleida FC. Domina el relato (de lo que nos pasa los culpables son los demás). Tiene un plan del que no ha cambiado una coma desde hace dos años. Las redes sociales son suyas y tiene detrás una masa, poca pero masa, que le apoya incondicionalmente. Los medios están con él, o cuando menos no están en contra. Ha conseguido quedarse solo en el Camp d’Esports. La Paeria come ahora de su mano. De la deuda, del concurso de acreedores, del administrador concursal y del juez responsable hace tiempo que no se sabe nada. Su enemigo está al borde del descenso...Lástima que en lo deportivo lo suyo tampoco no va bien, que si no...