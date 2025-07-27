Les copes Riedel
No sé si a vostès els passa el mateix que a mi però una de les coses que amb l’edat suporto pitjor és la de beure un bon vi en un got de plàstic o en un vas de nocilla reciclat. L’esforç del vinicultor, l’enòleg i la bodega que implica una colla d’anys no es pot menysprear bevent el seu producte final en un recipient qualsevol. I està clar que no soc l’únic. La família Riedel ja fa anys que es va posar a la feina per arreglar aquest desequilibri entre el valor del producte elaborat i l’objecte per consumir-lo. L’empresa va ser creada per Johann Christoph Riedel el 1756 a Bohèmia i ja venia de tradició familiar en la producció de cristall. Ara Maximilian J. Riedel és el CEO de l’empresa i forma part de la 11 generació familiar al capdavant de l’empresa més famosa de copes de vi. Però les coses no els van ser gens fàcils. Després de la Segona Guerra Mundial, Walter Riedel va ser fet presoner de guerra pels russos fins al 1955 per haver fabricat peces per als radars alemanys. L’empresa va ser expropiada per la Txecoslovàquia comunista. Per sort el seu fill Claus Josef Riedel, de 21 anys –també fet presoner– va escapar del captiveri al 1946 saltant d’un tren de presoners. Amb el suport de la família Swarovski, també dedicada al cristall, Claus Riedel va començar a remuntar l’empresa i, amb la tornada del seu pare del captiveri rus al 1955, van establir la fàbrica a Kufstein (Tirol) al 1956 amb el nom de Riedel-Glas. Havien passat dos-cents anys de la fundació de la primera Wald-Glas-Hütte a Bohèmia. Ara l’empresa és tot un referent en el món del vi i de la gastronomia. Les seves copes les trobarem a les taules dels millors restaurants del món. Són famoses les copes creades especialment per a cada tipus de cep, de vi i altres begudes alcohòliques. Així cada copa aconsegueix oferir el màxim de matisos de la beguda de referència. Algunes d’elles encara es fan a mà i així ho vaig poder veure visitant la seva seu central a Kufstein. Els preus no són gens barats i encara menys les fetes a mà: una copa de la col·lecció Sommeliers Black Tie Grand Cru de Bordeus els costarà 99 euros. Una de xerès 89. Però pensin que rentar una copa d’aquestes requereix més atenció que una operació a cor obert. Curiosament la copa per beure Dom Pérignon (feta a màquina) només en costa 35. Deuen suposar que ja no et queden diners per a comprar la copa després del preu de l’ampolla.