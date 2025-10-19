SEGRE

Joan Ramon Zaballos

Els Kamogawa. Gerri de la Sal

Creado:

Actualizado:

No sé si vostès han llegit algun dels tres llibres de la trilogia sobre els Kamogawa de l’escriptor japonès Hisashi Kashiwai. Si no ho han fet, els ho recomano. Són una delícia literària i mai millor dit; en les seves històries es barreja la literatura, la cuina i el misteri. En aquest petit restaurant de Kioto, desconegut, sense publicitat i només referenciat pel boca orella, el senyor Nagare i la seva filla Koishi es dediquen a resoldre misteris d’antigues receptes, plats oblidats o a reviure experiències gastronòmiques perdudes en la memòria. Un pot pensar que aquestes històries només son creïbles en un ambient llunyà d’un carrer perdut de Kioto, però resulta que a prop nostre, a Gerri de la Sal, l’Anna Perayre de Casa Gasol i el Kenya Nakamura han creat el seu espai misteriós. El local es troba dins d’una casa pallaresa del s. XVIII al costat del pont. Només hi caben 9 persones, no obre a les nits, no hi ha carta impresa i només es pot triar el menú Omakase, que és un menú degustació sorpresa en el qual Kenya fa servir 54 ingredients diferents. Per cert, no es pot pagar amb targeta i si et despistes a l’hora d’anar al lavabo pots acabar al dormitori de la casa. L’Anna i el Kenya fa cinc anys van deixar enrere la seva vida al Japó i el seu restaurant del carrer Regàs de Barcelona, per anar a Gerri de la Sal a obrir un petit local en una casa dels Gasol. Si la decisió d’obrir un restaurant japonès a Gerri ja és arriscada per si sola, si a sobre li sumem que en ple procés d’obertura del nou restaurant van patir els tancaments per la Covid, la situació estava més a prop d’un Harakiri que del significat del nom del restaurant: Wagokoro (harmonia i pau amb ànima japonesa). Ara però, en aquest petit local on només hi treballen ells dos es respira aquesta ànima de pau japonesa. L’harmonia regna en el petit espai de 9 places al voltant de la cuina on prepara els plats el Kenya i un finestral que dona al Segre i al pont del poble ens recorda que estem en terres lleidatanes. L’amabilitat de l’Anna i la professionalitat i bonhomia que desprèn el Kenya mentre prepara els plats davant teu, fan que puguis evocar un misteri literari i llunyà transformant-lo en una experiència real prop de casa. Llegeixin Kashiwai i gaudeixin d’un dinar a Wagokoro, és un secret que no puc resistir-me a compartir amb vostès. Anna-san, Kenya-san, arigató gozaimasu.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking