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La escena se repite más de lo que pensamos. Un director general asegura, muy convencido, que en su empresa “todavía no usamos inteligencia artificial”. A dos sillas, su responsable de administración baja la mirada. Lleva medio año preparando los informes mensuales con ChatGPT desde el móvil.

A mí me ocurrió hace poco algo casi idéntico. Un director financiero, de los rigurosos, de los que revisan cada decimal, me confesó al acabar una reunión que preparaba sus informes con Claude. Lo dijo en voz baja, casi pidiendo perdón. Su consejero delegado no tenía ni idea.

Es lo que ya se conoce como shadow-IA, la inteligencia artificial en la sombra. Y no es un problema tecnológico. Es un problema de liderazgo. Cuando alguien usa una herramienta a escondidas no es por travieso, sino porque intuye que contarlo le saldrá caro: o se la quitarán, o pensarán que busca trabajar menos. Ese silencio dice más del clima de confianza de una organización que cualquier encuesta.

Hace poco leí a un catedrático de Esade que proponía tres fases para adoptar la IA: usarla para hacer mejor lo que ya hacemos, inventar lo que sin ella sería imposible y, al final, rediseñar la empresa como si hubiera nacido con ella. Un mapa sensato. Pero me quedo con un detalle que pasa de puntillas: habla de kaizen, la mejora continua de Toyota. Y el kaizen nunca funcionó por sus métodos. Funcionó porque los jefes escuchaban al operario. Toyota no pedía a su gente permiso para mejorar: le pedía que mejorara. Ahí está la clave. Esa primera fase no la liderará la informática. La liderarán quienes conocen el proceso, quienes saben dónde se pierde la tarde copiando el mismo dato en tres pantallas. Si el directivo no baja a preguntar, la IA acabará donde acaban tantas modas: en una presentación bonita y un piloto que nadie usa.

En las empresas con las que trabajo veo tres cosas que separan a las que avanzan de las que se quedan mirando.

La primera, sacar la IA de la sombra sin castigar a nadie. Preguntar abiertamente quién la usa y para qué. Le sorprenderá lo que su equipo ha descubierto por su cuenta.

La segunda, poner reglas antes que entusiasmo. Qué datos no salen nunca de casa, qué decisiones revisa siempre una persona, quién responde si algo falla. La IA se equivoca con una seguridad pasmosa, y un agente con demasiada autonomía puede hacer en un minuto el destrozo que un becario no haría en un año.

La tercera, la más incómoda: aceptar que el directivo también tiene que aprender. Quien no la ha probado difícilmente puede liderar su adopción, igual que nadie confiaría en un entrenador que jamás ha tocado un balón.

Hay una idea que me ronda. Si dentro de unos años cualquiera puede contratar la misma inteligencia artificial por una cuota mensual, la herramienta dejará de ser ventaja. La diferencia la marcará lo de siempre: el conocimiento propio, la cultura, la manera de decidir. Las personas, en definitiva. Paradójicamente, cuanta más IA tengamos, más valdrá un buen líder.

Ni prisa ni miedo. Paso a paso, como en la mejora continua. Pero empezando hoy, y por una conversación sincera con el equipo. Quizá descubra, como aquellos dos directores, que la revolución ya había entrado por la puerta de atrás.