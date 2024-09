Creado: Actualizado:

El cos consular és el conjunt de cònsols que exerceixen les seves funcions en un mateix Estat. Aquestes són ben diverses i es resumeixen a fomentar les relacions d’amistat i la cooperació comercial, econòmica, cultural i científica. La seva missió és prudent i discreta. El seu paper es basa en la integritat, la sensibilitat i la fiabilitat d’unes persones compromeses amb el servei als altres, amb empatia i capacitat per al diàleg.Amb aquest pretext, abans-d’ahir a la Llotja, la Paeria va organitzar una trobada amb més de 30 cònsols de diferents nacionalitats. Feia anys que no participava en un acte d’aquestes característiques a la nostra ciutat, amb tanta potència i amb tantes ganes de captació d’inversió. L’objectiu era donar a conèixer les oportunitats econòmiques i culturals de la nostra ciutat a la resta del món. Gràcies a les experiències d’empreses com Vall Companys (que s’ha convertit en la primera empresa alimentària de l’estat un cop superada Coca-Cola), Transports Trota (ens va explicar que a la Paeria les coses estan canviant, ja que en vint dies han aconseguit les llicències per iniciar un nou projecte empresarial) o bé de NovaCoop Mediterrània (la nova marca sorgida de la fusió d’Actel i Fruits de Ponent), es vol aconseguir exportar Lleida al món i atreure futures inversions al territori. Lleida ha de ser la futura capital de les oportunitats. Tenim la sort de ser un encreuament de camins, de saber generar beneficis i de ser un referent en agroalimentació, bioeconomia, noves tecnologies i cultura. Però abans de tot això, considero primordial acabar una sèrie de deures pendents. Cal més sòl industrial (projecte Torreblanca Quatre Pilans); recuperar l’hegemonia comercial (Torres Salses, Pla de l’Estació, dinamitzar l’Eix Comercial...); tenir important activitat cultural i turística (nous espais i més places hoteleres); i, sobretot, tenir dignificada l’activitat firal (cal un nou espai singular prop de la Llotja). La Copa Amèrica, que se celebra a Barcelona des del passat agost fins al pròxim octubre, és un exemple de com ha ajudat i per a què serveix el cos consular en una ciutat. Si aconseguim que els 30 cònsols vinguts aquesta setmana s’alineïn a favor nostre, la posició de Lleida com a futura captadora d’inversions serà imparable!