Encesa comunicativa
L’apagada elèctrica de dilluns passat a la península ens ha posat, de nou, davant la fragilitat del nostre sistema. Déu n’hi do la ratxa que portem aquests darrers anys: pandèmia, dana, sequera, calamarses... desconec quina serà la pròxima situació que viurem! En el cas recent d’aquesta setmana hauríem de ser conscients que molts de nosaltres hem anat substituint el gas per la inducció, els aparells de ràdio per l’ordinador, els bitllets per targetes de crèdit... Però quan arriba un episodi com el viscut, la realitat ens ha fet tornar al passat en un no res.
La reacció ciutadana va ser exemplar. Més d’un podia estar emprenyat per haver-se quedat penjat sense poder tornar a casa, com va ser en el meu cas. Vaig anar a Barcelona en tren per assistir a dues reunions. Quan a les 12.30 ens vàrem quedar a les fosques, informant-me que Lleida també ho estava, ja vaig planificar el meu retorn en taxi com més aviat millor. Era previsible que aquell vespre es faria llarg. Aquesta actitud previsora que tinc en l’actualitat és fruit de la pandèmia passada. Em passa que ara soc més conscient que la meva rutina diària es pot trencar en qualsevol moment. Tornant a la ciutadania, vam poder viure la jornada sense aldarulls ni incidents de rellevància. Ara bé, alguns sí que van córrer ràpidament a comprar aigua, llaunes de tonyina i fogonets de càmping-gas, però res comparat amb les cues pel paper higiènic durant la covid-19.
El que sí que també va ser destacable era veure com els mitjans de comunicació bregaven amb l’apagada elèctrica, però no amb la comunicativa. Van fer veritables esforços per mantenir-nos a tots informats. Red Eléctrica no ho posava fàcil amb els seus “justos” comunicats i el govern espanyol va tardar 5 hores a comparèixer per donar explicacions. En tots dos casos no van servir de gaire les accions comunicatives, perquè tampoc deien res. L’únic interessant va ser que, si us plau, ningú especulés amb les causes de la situació d’aquest desendollament elèctric. Actualment, quan la pluja de fake news és habitual en el nostre sistema informatiu, si el que un vol és combatre els rumors, l’única manera que hi ha per vèncer-los és aportant informació. Amb l’actitud comunicativa que va oferir el govern, es va deixar el camp sembrat per a especular com un volgués.