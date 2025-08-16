El futur de Maials
Dijous vaig tenir la responsabilitat de fer el pregó de la Festa Major de Maials. Sincerament, ha estat un enorme privilegi que la població on va viure i prosperar la meva família hagi pensat en mi. No és cosa fàcil generar contingut interessant per a una lectura tan solemne i que, a més, hi aporti valor. En el meu cas, vaig parlar de família, de l’economia de la vila i del futur de Maials. Com a persona activa en agents econòmics del territori, la millor aportació que podia fer era opinar del que ha de ser el poble en uns anys. Maials té al davant un futur, que si es gestiona bé, en pot sortir molt ben parat. La Generalitat ara disposa de l’Estatut del món rural aprovat recentment al Parlament. Aquest garantirà que als municipis amb menys de 2.000 habitants, la població no emigri, l’economia s’arreli i no renunciïn als serveis públics. Diputació i Consell Comarcal també hi estan a sobre amb diversos plans. I, en el cas concret de Maials, està dins del radi de les ajudes del Fons de Transició Nuclear. Les empreses existents que inverteixin i els emprenedors que hi vulguin crear empresa tindran grans ajudes que no poden deixar escapar. Maials és un municipi de secà, que amb l’arribada de l’aigua se li ha revolucionat el primer sector. Tots coneixem l’oli “Baró de Maials”, la fruita seca i la ramaderia. Però ara calen noves propostes, com per exemple l’elaboració de vins. Un celler que elabori vi natural i conrear vinyes ancestrals (com les que tenia anys enrere) podria ser una primera acció. El cultiu de la tòfona, que d’aquí a uns anys començarà a donar-ne, pot ser una altra alternativa. El segon sector s’ha de focalitzar en l’actual polígon. Captar empreses que amb un caragol i un cable facin màquines és vital. Les connexions amb Lleida, Tarragona i l’Aragó són excel·lents. I del tercer sector, comerç i serveis s’han consolidat, però s’ha de fomentar la restauració i el turisme. Potenciar a la taula els productes autòctons, promocionar el patrimoni històric i cultural, i invertir en nous allotjaments turístics han de ser claus per al progrés de Maials. Hi ha una frase als proverbis de la Bíblia que diu: “On no hi ha visió, el poble s’extravia”. Per a Maials, ara és el moment d’escriure el seu futur. Cal invertir en l’avui per deixar el millor llegat per a demà.