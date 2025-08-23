Tailàndia o Cambrils
El que havia de ser un estiu de rècord, sembla que no serà com s’intuïa. Auguro que per al turisme serà un any formidable, però observo com el període estival ens dona senyals de les debilitats que té aquest sector i ens demostra tendències que, si es confirmen, poden arribar a ser un problema futur.
En primer lloc, aquest estiu hem constatat com el sector turístic del país ha expulsat les “classes mitjanes” locals. Aquest públic, que és qui ha aguantat tota l’estructura vacacional de casa nostra durant molts anys, ja no és benvingut. Només es vol rics i estrangers. La pujada de preus que s’ha implementat d’ençà de la sortida de la pandèmia fa que les vacances s’estiguin convertint en un luxe a l’abast de molt poques butxaques. Només un 10% dels espanyols pot gastar-se més de 75 euros per un dinar en un restaurant. O bé, quantes famílies poden anar d’hotel uns dies? No pot ser que sigui més barat anar una setmana a Croàcia o Tailàndia, que llogar una setmana un apartament a Cambrils. El segon fenomen, l’esclat de la bombolla dels festivals. Heu observat quants festivals es fan pel territori? No creieu que els grups que hi actuen especulen amb els preus dels seus bolos? Hi ha casos de músics que feia anys que hivernaven i ara han tornat a l’escenari a preus astronòmics. És la llei de l’oferta i la demanda. Veurem com acaba tot això, però a curt termini veig inviable tants festivals durant l’estiu. Una altra tendència que he vist aquests mesos estivals és com han tornat amb força les festes majors. Portaven uns anys amb assistències baixes. Sembla que pel fet popular i gratuït de les activitats, les festes ara estan guanyant la partida. I finalment, l’última tendència que veig que s’està consolidant és que la tan reclamada desestacionalització turística comença a ser una realitat. Les temporades s’allarguen molt més que fa deu anys. D’abril a octubre la cosa funciona. Ho és a les ciutats i ara ja es comença a estendre en entorns com el Pirineu o les cases rurals. Sembla que aquest any hi ha força reserves per al setembre i per a l’octubre. És evident que el temps és molt més agradable durant aquests mesos que no pas durant l’agost.
Tot això són tendències, desconec si es consolidaran, però si ho fan, suposaran canvis importants que poden canviar moltes coses.