Prevenció lleidatana
Mútua Lleidatana, que rep el nom d’Umivale d’ençà la seva darrera fusió el passat 2022, celebra aquest 2025 els seus cent anys de vida. La reeixida trajectòria de l’entitat la va iniciar un grup d’empresaris del carrer Major de Lleida el 20 de desembre del 1925. Ja des de llavors, els objectius de la Mútua van ser els mateixos que componen la filosofia de l’entitat avui en dia: preservar la salut dels seus treballadors protegits, implantar una cultura preventiva en les seves empreses associades, i fer tot això des de Lleida i la seva àrea d’influència.
Amb el pas dels anys, i gràcies al seu fidel compromís amb la qualitat, l’excel·lència i els drets socials, Mútua Lleidatana s’ha convertit en una de les institucions emblemàtiques del nostre territori i en un dels referents del sector de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social. Per a celebrar aquestes deu dècades d’història, l’entitat ha preparat una sèrie d’iniciatives especials. Dijous passat, en el marc de la Seu Vella, van celebrar l’acte institucional de l’efemèride i van aprofitar per presentar el llibre d’aquest aniversari. He de reconèixer el gran esforç que fa una empresa o entitat vinculada amb l’economia quan decideix editar un llibre on relata la seva història, i valoro molt positivament l’acte generós de deixar a la societat una obra d’història empresarial com aquesta. De casa nostra tinc les cròniques corporatives de BonÀrea, de la Cambra de Comerç, de Ros Roca, Pere Ramon, del Montepio, de l’Agustí Mestre… El que ha editat la Mútua, escrit magníficament per l’històric treballador Josep Lluís Olivé i l’escriptor i col·laborador d’aquest diari Vidal Vidal, ens treu a llum pública la sensibilitat que han tingut durant aquests anys els empresaris lleidatans amb la salut dels seus treballadors, i com han exemplificat l’esperit associatiu que de sempre ha tingut el teixit econòmic de casa nostra. Aquesta actitud ha permès que una entitat com la Mútua pugui arribar amb solidesa als cent anys de vida.
Al mercat les companyies centenàries sobreviuen gràcies al fet que han sabut adaptar-se als canvis i han innovat. En el cas de la Mútua Lleidatana, s’ha arribat a aquesta fita gràcies a la fortalesa d’un gran projecte col·lectiu.