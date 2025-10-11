La majoria fa avançar
L’escenari polític català està massa fragmentat. I això no és bo! És cert que encara falten tres anys per a les eleccions, però al Parlament ara hauria de ser el moment de desenvolupar polítiques a favor dels ciutadans. En una època en què l’ascens de la ultradreta sembla imparable, caldria fer polítiques pensant en el progrés del territori i no pas dedicar tots els esforços a una llarga precampanya que al final avorrirà els mateixos electors.
Casos com Puigdemont, que aspira a l’amnistia i sembla que aquesta no arribi mai. A Junts se’ls farà molt llarg aquest camí, perquè sense líder és complicat fer oposició. La seva presència al Parlament és totalment desapercebuda. Sílvia Orriols els guanya terreny a la Catalunya rural i molts escons marxaran de Junts per anar a Aliança, i això pot ser letal. Cal que replantegin la seva estratègia. O com Junqueras, que ja ha anunciat que vol tornar a ser candidat tot i estar inhabilitat. Continua enrocat en el discurs de sempre i no sembla la persona indicada perquè ERC aixequi el vol. Té un partit dividit amb militants que ja han anunciat que no el votaran. Les enquestes pronostiquen una vintena d’escons per als republicans i, si es confirmen, seria un resultat molt trist. Aquesta davallada de les forces que protagonitzaren el procés hauria de servir perquè el PSC augmentés considerablement, però de moment no és així. En una pròxima contesa podria perdre fins a 6 diputats, per la qual cosa no arribaria als quaranta escons. L’única força emergent és Aliança Catalana. La seva aparició és el resultat de la crisi que viuen els partits tradicionals i ha provocat que la població vagi allunyant-se cada cop més d’ells. Un nínxol considerable de votants volen una cara nova, encara que no ofereixi cap proposta mínimament seriosa. De moment, Orriols explota la seva imatge, treu rèdit de les seves intervencions i esprem tot el suc possible a les xarxes socials. Molts independentistes desencisats li estan donant suport després de viure el fracàs protagonitzat pels dirigents de Junts i ERC.
Però malauradament aquesta no és la solució per al dia de demà. El futur de Catalunya exigeix aconseguir formacions polítiques majoritàries. Si tot es manté així de segmentat, el país romandrà ingovernable i, per culpa d’això, continuarem sense avançar.