El nou orgue de la catedral

Durant anys la nostra Catedral no ha tingut un orgue com correspon a la seva importància i a les seves dimensions. Al llarg de la història hi ha hagut molts altres orgues, però uns han desaparegut per destrucció, d’altres per obsolescència i d’altres per substitució amb nous instruments. Tots han estat al servei de la comunitat cristiana, tant a la Seu Vella, durant segles, com a la Catedral Nova del centre de Lleida, des de la seva inauguració a la fi del segle XVIII. L’últim té la seva petita història que comentarem breument. Qui li interessi conèixer més les vicissituds dels successius instruments musicals, pot trobar-ne una bona explicació a la publicació que s’ha preparat per a aquest acte de benedicció.L’orgue actual procedeix de la Ueno Gakuen Educational Foundation de Tòquio, al Japó, que, a través d’una empresa constructora d’Alemanya, als anys setanta, va contactar amb un expert musical del nostre entorn per oferir-lo com a donació a una institució que el sabés conservar i gaudir-ne. Es va pensar en la nostra Catedral i, després de diferents converses i visites dels responsables de l’esmentada fundació, es va acceptar l’obsequi. Només hi havia una condició, no menor: que la Catedral havia d’assumir els costos del desmuntatge de l’orgue situat al lloc fundacional de Tòquio, el llarg transport fins a la nostra ciutat i la instal·lació en el cor principal del recinte catedralici. Aquests treballs es van dur a terme durant el primer trimestre d’enguany i el passat dia dos de maig va començar la feina del muntatge. Durant dos mesos s’ha treballat en la instal·lació i en el lent procés d’afinació. En opinió dels responsables i empleats, tot ha conclòs satisfactòriament. Esperem que ho sigui per als diocesans i visitants.La iniciativa d’aquesta operació cultural va partir del Capítol de Canonges de la Catedral que se sumava i recollia l’aspiració de molts sacerdots i fidels que, des de feia molt temps, insistien en la importància de posseir un orgue de tubs excel·lent per a la nostra església principal. S’ha aconseguit després de tres anys d’esforç i generositat. S’ha comptat amb l’interès i la participació d’un gran organista, professor del Conservatori de Lleida; sense ell, no hauria estat possible el resultat final d’aquesta obra que ens omple d’orgull i satisfacció. En nom de tota la diòcesi els agraïm la seva reeixida dedicació per vincular la litúrgia, l’espiritualitat, la cultura i el futur ensenyament musical. Tot és bo per unir el llegat del nostre passat, la conservació del nostre present i l’oferta per a les generacions posteriors.Vull deixar constància de la gratitud cap a les institucions públiques que, des del primer moment, han mostrat el seu suport incondicional i la seva aportació econòmica. També l’agraïment a aquelles empreses radicades en el nostre territori que hi han contribuït amb un generós donatiu. S’ha obert un compte bancari perquè qualsevol persona pugui participar en aquesta realització que, com podeu veure, ha comptat amb la col·laboració de molta gent, dels fidels de la Catedral i d’altres parròquies, dels experts i aficionats musicals, a més dels interessats en la promoció de la cultura.Gràcies a tots. Quedeu convidats a l’acte d’inauguració del pròxim dia 29 a la Catedral.