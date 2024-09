Jornada del migrant i del refugiat

Creado: Actualizado:

He escrit sobre aquest tema més d’una vegada, sempre amb molta preocupació i temor perquè és d’una gran complexitat, i no admet solucions ràpides i simples. Em sembla que, si se centra aquest enorme assumpte en el marc de l’anàlisi humana, social, econòmica i poblacional té unes connotacions aptes per fixar els marcs de referència i buscar-hi solucions adequades. Però quan entren les confrontacions ideològiques i partidistes augmenten les dificultats i problemes perquè es pretén mostrar que el nostre grup de pertinença, sigui de pensament o d’acció, té la millor solució; o, cosa pitjor, l’única solució. En massa ocasions sembla que no busquem l’acord i el consens; no ens satisfà compartir possibles sortides a aquesta crisi –pensem a rebre aplaudiments o vots i oblidem les persones– malgrat que els discursos i la repetició de frases i paraules, que queden bé davant la multitud d’oients i lectors, caminen en sentit contrari a les accions que es programen per a l’encert de les solucions. No val el cinisme ni la hipocresia.Hi ha una altra variant, encara més terrible, que se sol donar amb massa facilitat: l’insult, la desqualificació i el menyspreu cap als qui opinen de manera diferent. No es busca el raonament, l’argument o la discussió sobre les idees. Es pretén silenciar l’altre, que no parli, que no compti davant l’opinió pública o que no sigui considerat competent en les seves apreciacions i en la cerca sincera del bé comú. Es llancen contínuament sospites i acusacions contra l’altre donant a entendre que només el mou l’interès propi, el gust insolidari, i la defensa a ultrança del seu grup o partit. Resulta fàcil utilitzar els termes de xenòfob, racista, homòfob i anti… per desqualificar l’adversari.Abans parlava de la por d’opinar que s’ha creat en aquest camp a causa de la complexitat de la situació. Em limito, com a responsable de la comunitat catòlica, a traslladar al vostre cor el mandat universal de Crist: l’amor a tots, l’acolliment personal, l’abraçada fraterna. Hi ha experts que trobaran les solucions. La història està marcada per grans problemes i per adequats desenllaços beneficiosos per a tothom. En aquest mateix sentit cada any el papa Francesc ens parla en el Missatge que ens dirigeix. El d’enguany té com a títol Déu camina amb el seu poble. Us n’aconsello la lectura i la reflexió personal i comunitària. Fonamenta el seu escrit en cites i orientacions bíbliques, a més d’incidir en documents eclesials. Afirma que Déu camina també enmig del seu poble, en el sentit que s’identifica amb els homes i dones en caminar per la història –especialment amb els últims, els pobres, els marginats– com a prolongació del misteri de l’Encarnació. Acaba demanant que preguem units per tots aquells que han hagut d’abandonar la seva terra a la recerca d’unes condicions de vida digna.Que les nostres preferències siguin sempre les persones i no els aspectes materials.