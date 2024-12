Creado: Actualizado:

Per això, a través d’aquest escrit, vull convidar tota la diòcesi a l’obertura del Jubileu que tindrà lloc a la Catedral Nova a les 12 del migdia amb la celebració de l’Eucaristia. És la mateixa hora en què se celebra la resta de diumenges de l’any. Comprenc que cadascú vulgui anar a la seva parròquia per a la celebració dominical, però seria molt significatiu que, els qui pugueu, ens reuníssim a la catedral per iniciar aquest Jubileu en una assemblea festiva, físicament junts.En dues ocasions anteriors ja he fet referència a aquest esdeveniment. La primera, el passat dia 9 de juny, com a resposta a la convocatòria que un mes abans el Papa havia fet per a tota l’Església. Hi explicava el lema de l’any, el títol del document amb algunes referències al seu contingut i un breu comentari de la història dels jubileus. La segona, en el FULL del 15 de setembre d’enguany, en l’escrit titulat Un curs eclesial marcat pel Jubileu, que pretenia situar tota la comunitat diocesana en la línia proposada pel Sant Pare per a tot l’any. No ens podíem quedar al marge d’aquest fet i recordava els grans desafiaments que planteja la nostra societat i que calia donar-hi respostes conjuntes com a cristians, com a pelegrins d’esperança, i amb un profund sentit eclesial. Era un objectiu d’aquest curs.M’agrada anunciar-vos, ara, l’obertura de l’Any Sant i convidar tothom a enfortir «l’esperança i la paciència que mostren clarament com la vida cristiana és un camí que també necessita moments forts […], que permet albirar la meta: la trobada amb el Senyor Jesús». Sempre apel·lant al penediment, al perdó i a la misericòrdia que tantes vegades Jesús repetia i ens interpel·lava en els evangelis per afrontar la vida amb l’esperança que ens salva i col·laborar amb totes les nostres forces en l’extensió de l’amor de Déu i en la vivència de la fraternitat de tots els éssers humans. A més a més de la conversió personal i pastoral, celebrarem, com el millor fruit del Jubileu, un acte diocesà solemne a la Seu Vella el diumenge 16 de març. S’ha constituït una comissió d’agents de pastoral que organitzaran els detalls de la trobada. Des d’ara fem una crida perquè totes les institucions diocesanes, parròquies, moviments i agrupacions participin externament en l’alegria del Jubileu. Hem triat aquest espai per mostrar la vinculació especial amb tots els nostres avantpassats que van viure i van acudir a la catedral durant tants segles i van celebrar-hi amb entusiasme els anys jubilars. Desitjo que el record del temps i l’espai actual afavoreixin en la nostra comunitat diocesana els sentiments apostòlics que ens proposa el Papa.En el moment oportú explicarem els detalls d’aquesta gran festa a la qual tots sou convidats a participar i també assenyalarem determinats llocs sants per guanyar els beneficis jubilars.