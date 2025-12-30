Doce citas, cero sorpresas

Creado: Actualizado:

La última crítica del año está dedicada a los amantes de la comedia romántica navideña, más concretamente de aquellas producciones enmarcadas en el conocido como modelo Hallmark –fórmula de creación de contenido familiar, reconfortante y emocionalmente resonante atribuida a Hallmark Channel, enfocándose en tópicos como los valores tradicionales, el amor y la comunidad–. Entre muchos otros ejemplos, en dicho modelo se encuentran títulos como Una Navidad en Biltmore (2023), La Clase de Santa (2024) y Nueve Vidas en Navidad (2014). El problema de Doce citas antes de Navidad no es el haber sido confeccionada según esas directrices, sino el no haber sabido innovar lo más mínimo con respecto al resto de obras del género. El guion, adaptación del best seller homónimo escrito por Jenny Bayliss, gira en torno a Kate (Mae Whitman), una joven diseñadora de estampados textiles con una rutinaria vida en el pintoresco pueblo inglés de Blexford, volcada además casi por completo en el cuidado de su padre Mac (Nathaniel Parker). Decidida a sacarla de ese letargo, su mejor amiga Laura (Lucy Eaton) la inscribe a escondidas en Las 12 citas de Navidad, un programa local que organiza una docena de encuentros románticos temáticos –desde bailes de época hasta sesiones de patinaje sobre hielo– con el objetivo de encontrar pareja antes de las fiestas. Como no podía ser de otro modo, a la trama coral terminan sumándose el mejor amigo de toda la vida de la protagonista, Callum (Julian Morris); la madre que regresa a casa por Navidad, Delilah (Mary McDonnell); y la viuda del pueblo que empieza a abrir su círculo social, Evelyn (Jane Seymour). Sin entrar en más detalles para no destripar la trama, aunque esta sea más que predecible, la cinta de seis episodios profundiza de forma muy explícita en temas recurrentes como las segundas oportunidades, la autenticidad frente a la mentira y la necesidad de atrevernos a sentir. La trabajada ambientación navideña y la brillante interpretación de Whitman, quien actúa como anclaje emocional de toda la historia, se contraponen a las citas reducidas a la caricatura y a la escasa explotación de los personajes secundarios. El típico producto de estas fechas, en definitiva, que sirve más como entretenimiento ligero y amable que no como narración innovadora –y mucho menos inolvidable–, a caballo entre el placer culpable y la saturación del subgénero.

Netflix ha publicado las primeras imágenes de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, cuyo estreno será el 6 de marzo de 2026 en un limitado número de cines durante dos semanas para pasar después a la plataforma a nivel global. Ambientada en 1940, la trama sigue el regreso de Tommy Shelby (Cillian Murphy) a Birmingham tras haber pasado ocho años retirado de su vida criminal y autoexiliado. Del reparto original vuelven también Sophie Rundle, Stephen Graham, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck.

Según una exlusiva de Deadline, Johan Renck (Chernobyl) será el encargado de dirigir la serie de acción real Assasin’s Creed de Netflix. Basada en la saga de videojuegos homónima, la trama sigue la guerra entre Asesinos y Templarios. El elenco principal está compuesto por Toby Wallace (Euphoria), Lola Petticrew (No digas nada) y Zachary Hart (Slow Horses).

Basada en el cómic homónimo de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, el 22 de enero llegará The Beauty a Disney+. De la mano del productor Ryan Murphy (American Horror Story) y protagonizada por Evan Peters, Rebecca Hall y Ashton Kutcher, la historia sigue la investigación de la muerte de varios supermodelos por una misteriosa enfermedad de transmisión sexual.