Soporífera pandemia de insomnio

Es una de las grandes apuestas suecas de principios de año de Amazon Prime Video, con un referente del thriller nórdico como Henrik Georgsson (Bron, Reza, obedece, mata) al frente de la dirección y, sin embargo, el resultado se ha percibido por no pocos sectores de la crítica como tremendamente decepcionante. En clave de atmósfera postpandemia, la ópera prima de su creador Brynja Björk nos traslada a una Estocolmo sumida en el caos como consecuencia de un misterioso virus bautizado como VAKA –del sueco, vigilia–, cuyo efecto en los seres humanos es el de provocar insomnio crónico con el consecuente disparo de accidentes, violencia y brotes de histeria. La trama, dividida en seis episodios, gira en torno a cuatro ejes: Christian (Jonas Karlsson), ministro de Sanidad caído en desgracia e incapaz de gestionar la crisis sanitaria mientras ve cómo se desmorona su imagen pública y su propia familia –concretamente, debido a su hijo Hugo (Malte Gårdinger), por sus problemas de adicción y conflictos con las autoridades–; Elin (Aliette Opheim), enfermera de ambulancias, encadenando turnos imposibles recorriendo una ciudad saturada de emergencias y con unos hospitales desbordados, a la vez que intenta cuidar de su esposa Moa (Siham Shurafa), infectada con el virus; Linda (Frida Argento), una adolescente influencer que, al principio, vive la crisis como un material más para alimentar sus redes hasta que la ficción apocalíptica se convierte en pura y dura supervivencia también para ella; y Saga (Gizem Erdogan), alta responsable científica y política en el comité de crisis, oscilando entre la defensa del bien mayor y decisiones cada vez más duras: imposición de toques de queda junto a la intervención del ejército y experimentos extremos con personas. Su ritmo lento, la sensación de repetición constante, el dispar desarrollo de los personajes –la figura central de Saga queda totalmente desdibujada–, la narrativa dispersa y la carencia de objetivos definidos son los principales obstáculos con los que se encontrará el espectador para poder disfrutar de su metafórica e incómoda lectura, reforzada por las sólidas interpretaciones de Karlsson, Opheim y Argento. A pesar de haberse posicionado desde su estreno el pasado 30 de enero entre los títulos más vistos de la plataforma, incluyendo el mercado español, apenas ha generado el ruido que cabía esperar y todo apunta a que morirá por la misma somnolencia de su guion.