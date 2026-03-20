Ni para Kidman ni para Cornwell
Aunque la adaptación de la saga homónima de novelas escritas por Patricia Cornwell, cortesía de Liz Sarnoff (Perdidos, Barry), no ha gozado de una recepción general especialmente entusiasta, es de justicia señalarlo como un thriller eficaz y disfrutable. Algo desordenado en su desarrollo narrativo, pero con un potente reparto y un caso lo bastante interesante como para no despegarse de la pantalla. La trama arranca con el regreso de Kay Scarpetta (Nicole Kidman) a Virginia para retomar su puesto como forense jefe, justo cuando sucede un nuevo asesinato que parece estar conectado con su primer gran caso, ocurrido en 1998. A partir de esta premisa, el relato se divide en dos tiempos: el presente de 2026 y el pasado noventero de la protagonista, interpretado por Rosy McEwen. Como si de un diálogo entre ambas líneas cronológicas se tratara, el espectador se convierte en testigo silencioso de una especie de espejo roto sobre el que la forense resuelve cadáveres ajenos mientras intenta no hundirse en los suyos propios. Por otro lado, el tono dramático viene dilatado por el reparto coral que rodea a Scarpetta, conformado por la conflictiva hermana Dorothy (Jamie Lee Curtis), autora infantil narcisista y temperamental; el inseparable Pete Marino (Bobby Cannavale), antiguo policía reconvertido en especialista forense; el perfilador del FBI Benton Wesley (Simon Baker), gran apoyo emocional de Kay; y Lucy Farinelli-Watson (Ariana DeBose), sobrina y genio informático cuya historia familiar arrastra heridas antiguas. Pese a todo, como hemos apuntado al principio de estas líneas, la serie resulta irregular y excesivamente recargada, tratando de conjugar melodrama familiar, thriller forense, trauma sentimental, pasado oscuro y hasta derivas tecnológicas sin terminar de armonizarlo todo. Y, quizás, lo más grave de todo: en ocasiones, Scarpetta parece la secundaria en su propio show, desplazada por infladas dinámicas familiares y un tono que se acerca demasiado al culebrón. Mención aparte para el debate generado por el casting de Kidman, cuya imagen –que no interpretación– ha llegado a hacer cuestionar la credibilidad de la adaptación para los lectores veteranos de Cornwell. Para quienes resulte un producto de su gusto pueden estar tranquilos, ya que Amazon encargó directamente dos temporadas antes de su estreno con la intención de recrear novelas posteriores de la saga.