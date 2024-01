INS l’Olivera, l’institut de les Garrigues Altes

Creado: Actualizado:

L’Institut l’Olivera de la Granadella és un institut situat a la zona de les Garrigues Altes. Una zona rural on estudien nois i noies de diferents municipis de les Garrigues i del Segrià: Bellaguarda, Bovera, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa de les Garrigues, el Soleràs, els Torms, Almatret, Llardecans i Maials.

Aquests tipus d’instituts contemplen situacions diverses, depenent de les necessitats dels diferents pobles d’on provenen els seus alumnes. Sovint pobles petits sotmesos a pèrdua de població constant.El context rural dona una perspectiva diferent pel que fa a l’educació. En pobles tan petits la relació amb els habitants és molt propera i la seva interacció fa que els alumnes sentin que formen part de la col·lectivitat. Davant d’aquesta realitat, i després de reunir-me amb diferents actors relacionats amb el departament d’Educació, m’he adonat que aquesta peculiaritat no es té en compte. El fet que el nombre d’alumnes sigui més o menys nombrós no hauria d’afectar a l’hora de dedicar esforços i recursos als centres educatius. Fa uns mesos que des dels pobles que tenim nois i noies a l’Institut l’Olivera de la Granadella ens hem reunit amb la delegació d’Educació a Lleida per transmetre el nostre malestar respecte a la conservació i adequació de l’institut a les necessitats que creiem que tenen els nostres alumnes. L’institut s’inaugurà el curs 1996-1997 en veure la necessitat de cobrir aquesta etapa educativa a la zona de les Garrigues Altes. Ben aviat es van adonar que una de les necessitats per al normal funcionament del centre era tenir un pavelló esportiu. En aquell moment es va fer el projecte del qual només es van construir els vestidors. El juny del 2023, tot just constituïts els ajuntaments, els alcaldes i les alcaldesses de les Garrigues Altes ens vam reunir amb el departament d’Educació. En aquella ocasió ens van informar que mirarien de recuperar el projecte anterior. Posteriorment, en una segona reunió al mes de novembre, ens van dir que el departament d’Educació no tenia pressupost per a aquest tipus d’infraestructures. Amb tot, vam programar una visita a l’institut i el dia 20 de desembre el delegat i l’arquitecta del departament d’Educació a Lleida es van traslladar a la Granadella per veure de primera mà la problemàtica de la falta de pavelló esportiu i la situació millorable del pati de l’institut. En aquella ocasió ens van informar que el departament no disposa de gaires recursos per a aquest tipus d’accions i, després d’una estona de conversa, el delegat ens confessà que al pressupost del 2024 tenen la meitat dels diners que al del 2023. A més a més, sabem, per qüestions en què ara no entrarem, que el departament ha perdut uns ajuts dels fons Next Generation destinats a l’adequació de l’institut per a millores climàtiques. Aquestes, doncs, les haurà d’acabar assumint el departament d’Educació amb el seu pressupost corrent. En fi, tot plegat, un despropòsit. Tots els municipis que tenim alumnes a l’INS l’Olivera tenim molt clar que l’hem de posar en valor. El veiem com un centre indispensable que atén els nostres joves des de la proximitat i l’atenció personalitzada. El fet d’estar ubicat en una zona rural fa que tota la població estigui implicada en les accions de l’institut i que els alumnes se sentin part activa de la comunitat. Cal destacar algunes peculiaritats del centre, que creiem que han de suposar una discriminació positiva envers el seu funcionament: gran nombre d’accions de l’Institut es fan en comunió amb el municipi, resultats acadèmics per damunt de la mitjana catalana, ubicat en plena natura enmig del paisatge de les Garrigues Altes. En definitiva, un centre que volem ben atès des del departament d’Educació, el qual hi ha de destinar les aportacions que creiem fonamentals per al seu bon funcionament, com el de qualsevol altre centre educatiu, independentment del nombre d’alumnes que atengui. De l’educació dels nostres fills i filles en depèn el futur de la nostra societat, per tant, és on més hem d’invertir, no em refereixo només a infraestructures, sinó també a recursos humans, de manera que els alumnes tinguin la millor atenció i el millor aprenentatge. Darrerament, l’informe PISA ha evidenciat que això no és així. Invertir en la formació dels estudiants del nostre país ha de ser una prioritat. Comprometre’ns en l’educació dels nostres futurs metges, mestres, advocats, enginyers, esportistes, fusters, matemàtics, electricistes i un llarg etcètera de persones que han de conformar la nostra societat.Hem d’enfortir els nostres centres educatius, siguin on siguin, i l’educació dels nostres nois i noies. Cal tenir-ho en compte perquè tal com eduquem els nostres estudiants és com serà la nostra societat del futur.