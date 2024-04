La importància de les fires als micropobles

Creado: Actualizado:

Coincidint amb la VII Fira de la Mel al Miracle, esdeveniment celebrat aquest cap de setmana a Riner, en un entorn privilegiat format per una natura en plena explosió primaveral i pel meravellós patrimoni del santuari del Miracle –aquests dies endolcit per la mel–, m’agradaria compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre la importància de les fires, també (o especialment) als micropobles.

Parlar d’un micropoble és parlar d’uns municipis amb poca capacitat econòmica i tècnica i amb unes estructures de personal molt limitades. Tota activitat suposa un esforç doblement gran. Per això hem d’aplicar aquella estratègia d’“entre totes i tots ho hem de fer tot”. Portar a terme una fira va molt més enllà del muntatge d’un espai de compravenda: esdevé un esdeveniment social, en el qual el poble es bolca en l’organització dels actes i cadascun dels paradistes, alguns del mateix municipi, posa totes les facilitats per portar a bon port la iniciativa. L’escola rural, els encarregats dels tallers de decoració, les regidores i regidors, la comissió de la fira, els restaurants, en definitiva, el municipi, fan pinya entorn d’un esdeveniment que té l’objectiu principal de generar activitat econòmica i donar a conèixer un indret, tot generant oportunitats. La tasca social que comporta tot esdeveniment als micropobles, com hem dit, va molt més enllà del mateix esdeveniment. Treballar per conservar l’esperit de poble i el sentiment de comunitat és bàsic per mantenir viu aquest 51% del territori de Catalunya que ocupem els micropobles.A Riner hem viscut de nou un cap de setmana entorn d’una fira i d’un producte que identifiquen el tarannà de la nostra terra –la mel, fruit del treball incansable i col·lectiu de les abelles–, una fira i un producte que exemplifiquen l’esforç i la preservació d’uns valors històrics que cal donar a conèixer i conservar per al futur, si volem que el futur dels micropobles també es fonamenti en els productes autòctons, de qualitat i de proximitat. En el nostre cas, entorn d’un producte tan natural i genuí com és la mel. Un producte directament relacionat amb el medi ambient, la cultura, la sostenibilitat, la defensa de les abelles, les nostres arrels.. Uns valors amb els quals a Riner ens sentim plenament identificats i en els quals ens agrada emmirallar-nos.Creure en nosaltres mateixos i en les oportunitats que ens proporciona cada territori, amb una mirada envers el món rural molt més accentuada per part de les administracions superiors que ens ajudi i faciliti la gestió dels nostres recursos i possibilitats, són factors que definiran en bona mesura la supervivència dels micropobles, un futur viable en què puguem dir amb orgull que hem superat la manca d’oportunitats als nostres municipis. L’Estatut dels Municipis Rurals ha de ser una eina que ajudi a fer-ho realitat i, en aquest sentit, esperem que sigui una prioritat per al nou govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi a partir del 12M.No es pot legislar i tractar de la mateixa manera els que som diferents. El món rural i món urbà hem de sumar per fer un país millor, però sense oblidar que som dues realitats diametralment diferents.