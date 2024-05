Gaudim del Maig Fester i de les festes majors dels barris

Creado: Actualizado:

El Maig Fester a Lleida és la màxima expressió de la nostra identitat cultural i comunitària, una marca de ciutat que descriu el nostre tarannà. Els carrers i les places esdevenen escenaris plens d’emocions, un preludi perfecte de diverses festes majors de barri, que enalteixen les tradicions i enforteixen la germanor al llarg de l’any.

Després de les diferents processons de Setmana Santa i la Feria de Abril, aquest mes gaudim de múltiples esdeveniments com la Fira de Titelles, la festa major, el festival d’arts en viu i de carrer Enre9, l’Aplec del Caragol o la Festa de Moros i Cristians. El denominador comú de totes elles és que són festes d’iniciativa popular, gràcies a l’esforç i entrega de milers de ciutadans sota el paraigua d’entitats i associacions culturals. Una Lleida dinàmica culturalment i col·lectivament, que ens fa iguals en la diferència i ens fa sentir orgullosos de com som. Sense anar més lluny, la Festa de Moros i Cristians ens fa reviure una de les escenes històriques més rellevants de Lleida i de Catalunya. L’única recreació de les antigues justes entre els comtats cristians i les taifes musulmanes, una època medieval en constants guerres i lluites pel poder. Així, la primera referència als conflictes data de l’any 1150, uns mesos després que el comte de Barcelona i príncep d’Aragó, Ramon Berenguer IV, fes entrar la bandera cristiana a la Madina Larida musulmana, i 53 anys abans de la col·locació de la primera pedra a la Seu Vella. Desenes de lleidatans i lleidatanes prenen els carrers, cadascú en el seu bàndol. Avui, la festa ha esdevingut símbol de germanor, record d’un passat que no ha de tornar i d’un present que ens ha de projectar amb la riquesa de la diversitat cultural. Des del mes d’abril, però especialment a partir del mes de juny, continuen les festes majors dels barris de Lleida, per seguir traslladant aquest esperit festiu a cada racó de la ciutat. Aquestes són una demostració palpable de la vida activa dels nostres barris, on cadascú aporta el seu gra de sorra per mantenir viva la nostra cultura popular. Són moments de trobada per compartir i gaudir de les nostres tradicions en un ambient proper i familiar.Aquestes festes populars no serien possibles sense la dedicació i l’esforç de moltes persones, col·lectius i entitats que hi treballen incansablement. A totes i a tots, els hem d’agrair el seu compromís i la seva empenta per fer possible aquestes celebracions.Celebrem la vitalitat de la nostra ciutat i participem activament d’aquestes festes, sortim al carrer i gaudim de les múltiples propostes culturals i lúdiques que omplen els nostres barris. Junts, fem de Lleida una ciutat vibrant, orgullosa dels nostres orígens, patrimonial i hereva orgullosa de les seves tradicions, participativa i amb els valors cívics de la tolerància i el respecte.Visca el Maig Fester, visca les festes majors de barri, visca els lleidatans i lleidatanes i visca Lleida!