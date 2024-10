Traspàs dels Serveis Territorials de Justícia a Lleida

Creado: Actualizado:

Benvolguda directora, aquest dilluns 30 he estat cessat com a director dels Serveis Territorials a Lleida. Ha estat un honor i privilegi haver ocupat aquest lloc, he pogut acomiadar-me de totes aquelles persones amb les quals he col·laborat aquests 20 mesos.

Tanmateix no he pogut fer un traspàs exemplar tal com el MHP Aragonès ens va demanar, senzillament no s’ha fet perquè ningú me l’ha demanat i atès que demà m’incorporo al meu lloc de treball veig molt complicat poder fer-ho. Sembla que en aquesta legislatura les tasques que realitzava les portaran a terme dos persones, una per a la Vegueria de Lleida i l’altra per a la de l’Alt Pirineu i Aran, esperem que aquest desplegament permeti tirar endavant els projectes engegats i iniciar-ne de nous sobretot en el camp de la memòria democràtica. Al Conseller Espadaler li vaig dir que a Lleida també vam patir la guerra civil i ens mereixem conèixer com es va viure, què va passar i on va passar, sembla que va agafar el guant i esperem que sigui quelcom més que paraules i que allò que estàvem treballant amb el Memorial Democràtic tingui continuïtat i aviat tinguem a Lleida un centre d’interpretació de la Guerra Civil.També es trobaran amb un gran repte, el dèficit d’òrgans judicials sobretot als partits judicials de Lleida i Cervera, és imperatiu que l’any vinent el ministeri creï nous òrgans, dos a Lleida i un a Cervera. Aprofito per aclarir que si abans no es va crear un nou jutjat de 1era instància a Lleida no va ser per falta d’espai com va declarar el president del TSJC, teníem un espai previst per aquest nou òrgan, va ser el Ministeri que no el va voler crear. L’any 2025 hi haurà prou espai per crear dos nous òrgans a Lleida, les obres que s’estan executant les hem modificat per poder disposar d’espai per aquests dos òrgans a banda de les millores projectades. A Cervera caldrà iniciar aviat les obres per adequar espai per a un nou òrgan si es vol arribar a temps i és que en aquest partit judicial anem molt i molt tard.Al Pirineu el repte més immediat són les obres de remodelació dels jutjats de Tremp, actualment s’està redactant el projecte, per fi, però cal tenir en compte que per poder executar-les s’haurà de traslladar temporalment el jutjat i cal començar a treballar-hi si es vol tenir acabat per l’any 2026.Finalment, una altra qüestió important és la dels jutges i jutgesses de pau, vaig sentir el Conseller dir que volia protegir-los, que s’arromangui, li recordo que governa amb un partit, el PSC, que durant l’anterior legislatura, a Madrid, volia acabar amb la figura del jutge de pau, veurem què passa. Si hi ha dubtes només cal veure el projecte de llei d’eficiència organitzativa judicial que va decaure amb l’avançament de les eleccions generals.Desitjo a les persones que a partir del dia 1 d’octubre (suposo) assumeixin la responsabilitat de la direcció dels Serveis Territorials molta sort i encerts i que continuïn millorant el servei públic de la justícia. No puc acabar sense fer un agraïment públic a totes les persones que treballen als Serveis Territorials, totes grans professionals i magnífiques persones. P.D. Directora, permet-me donar-te una primícia, la setmana passada vaig signar l’informe proposta de resolució que reconeix la FECOLL com a entitat d’utilitat pública, aviat es publicarà la resolució al DOGC.