Aremi: una escola de valors

Creado: Actualizado:

El dissabte dia 28 de Setembre en el Club Tennis Lleida, es va celebrar el VII Torneig de Tennis Aremi, modalitat de dobles, un esdeveniment tan especial que transcendeix l’esport i posa el focus en una causa molt important: el suport a les persones amb paràlisi cerebral, reconeixent i donant suport a la increïble tasca que l’Associació Aremi duu a terme, dia rere dia, en la defensa dels drets i la dignitat de les persones.

El lema d’enguany Fes-li un match point a la paràlisi cerebral reflecteix la lluita constant de les persones afectades per aquesta condició, simbolitzant que cada petit pas, cada punt aconseguit a la pista.. és una victòria compartida, una oportunitat per fer una diferència en les seves vides.Aquest torneig és una manifestació del poder de l’esport per unir-nos, per superar barreres i per promoure la inclusió. El tennis, com tots sabem, és un esport que ens ensenya valors com la perseverança, estratègia, respecte i l’esforç i aquests són valors que Aremi representa a la perfecció.Voldria agrair a tots els que han fet possible aquest esdeveniment: els socis del club, els patrocinadors, els voluntaris, els jugadors i, sobretot, un sincer agraïment als responsables del Centre d’Aremi, un referent essencial a la nostra ciutat per la seva dedicació incansable i constant a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitats intel·lectuals. La seva tasca no només se centra en la cura, benestar i el suport, sinó a promoure el desenvolupament humà integral, oferint oportunitats reals per a la inclusió i el creixement personal. Un dels grans valors del Centre Aremi és la seva capacitat de fomentar l’autonomia i l’autoestima en les persones que atén. Un compromís amb la dignitat humana que es reflecteix en cada acció i cada servei que ofereixen. Aremi no només es limita a donar suport a les persones amb discapacitats, sinó que també s’implica en la formació i acompanyament de les seves famílies, ajudant-les a construir un entorn familiar fort, inclusiu i equilibrat. Trencar barreres de l’estigma social, erradicar per sempre la discriminació; obrir camins cap a una societat més justa i solidària; crear espais on tothom pugui sentir-se valorat i respectat; prestar un model d’atenció integral i inclusiva i una atenció càlida, oferint una vida plena i humana és l’objectiu del Centre Aremi. Sense l’esforç de tots/es aquest torneig no seria possible, perquè contribuïu a construir un món millor , on cadascú pugui desenvolupar tot el seu potencial, independentment de les seves capacitats.Hem gaudit d’un gran torneig, heu donat el millor de vosaltres a la pista i recordeu que, amb cada punt que marqueu, estem fent avançar aquesta gran causa. Continuem treballant junts per un futur on la igualtat i el respecte siguin els nostres estendards. Gràcies a tots per assistir i participar.