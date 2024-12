Any Viñes, 150 anys del naixement d’un geni musical

Creado: Actualizado:

Aquest 2025 celebrem els 150 anys del naixement de Ricard Viñes, un dels pianistes i compositors més destacats de la seva època i una figura amb arrels profundes a la nostra ciutat. Viñes va ser un músic singular, amic i intèrpret d’artistes com Debussy, Ravel i Satie, que va aconseguir internacionalitzar la seva trajectòria amb un talent únic. En aquest any de commemoració de l’Any Viñes –any oficial escollit per l’anterior govern d’ERC a la Generalitat de Catalunya–, tenim una ocasió immillorable per convertir la seva figura en el referent cultural que Lleida necessita.

Nascut el 1875 a Lleida, Ricard Viñes va demostrar des de petit una habilitat extraordinària per la música. Format a Barcelona amb Joan Baptista Pujol, amb dotze anys ja guanyava el primer premi de piano de l’Escola Municipal de Música. Aquesta precocitat el va portar a París, gràcies a una pensió que li permeté continuar els seus estudis al Conservatori de París. Allà va començar un camí brillant que el consagraria com un dels grans intèrprets de la seva generació.La vida de Ricard Viñes va ser la d’un lleidatà apassionat per l’art i la cultura, connectat amb els moviments més avantguardistes del seu temps. Va escriure poesia en català, castellà i francès, i va ser un referent a les revistes especialitzades del moment. El seu esperit inquiet i creatiu, tan connectat amb les tendències artístiques del París de principis del segle XX, va definir una carrera que transcendeix el piano i ens ofereix una finestra oberta a la modernitat.Per això, des d’Esquerra Republicana, creiem que aquest any no només ha de servir per recordar Ricard Viñes, sinó que ha de projectar Lleida com a ciutat cultural de referència i sensibilitzar les noves generacions envers la música i les arts. Per això, plantegem diverses iniciatives amb l’objectiu de fer d’aquest aniversari una celebració que impliqui tota la ciutadania i que, a més, perduri en el temps.Una de les nostres propostes és la creació d’una Ruta Viñes, un recorregut que connecti punts d’interès vinculats a la seva vida a Lleida i que serveixi per difondre la seva obra. Aquesta ruta hauria d’incloure una estàtua commemorativa i punts d’informació amb codis QR perquè els visitants puguin accedir a continguts audiovisuals sobre la seva trajectòria. D’aquesta manera, podríem fer de Lleida un espai obert de cultura, amb el nom de Viñes ben present al centre de la ciutat.A més, proposem accions pedagògiques a les escoles, per tal que els infants i joves de Lleida coneguin la figura de Viñes i l’aportació de la música com a vehicle de creixement personal i cultural. Amb aquesta aproximació, les noves generacions poden apropar-se a la figura d’un geni que va contribuir a transformar el panorama musical, inspirant el respecte per la cultura i el llegat artístic.Una altra proposta és consolidar el ja reconegut Premi Ricard Viñes de piano com un concurs de referència internacional, un esdeveniment que ajudi a posar Lleida al mapa cultural i que enforteixi la imatge de la ciutat com a epicentre de talent i de promoció de la cultura musical.Finalment, creiem imprescindible que la commemoració tingui un component popular, per això proposem un homenatge obert a tota la ciutat durant el 2025, un acte que impliqui diferents entitats i col·lectius culturals. Això permetria que l’Any Viñes no sigui només un record d’aquest gran pianista, sinó un punt d’inflexió per a la cultura a Lleida.L’Any Viñes és una oportunitat única per consolidar Lleida com a referent cultural, i cal que tota la ciutat s’involucri en aquest projecte per fer-lo realitat.