M’heu sentit dir més d’una vegada que la vocació de govern d’un partit es demostra des de l’oposició. Es demostra sent capaç d’influir de manera efectiva, amb capacitat negociadora i assumint riscos sempre que aquests siguin al servei de la ciutat i del seu bon govern. Aquesta és la manera de fer de Junts i la meva.

Per això, de la mateixa manera que negociem l’increment del sostre de despesa per a Catalunya i la plena assumpció de les competències en immigració a Madrid, sense estar al capdavant del govern de la Generalitat, també negociem els pressupostos de la Paeria a canvi de vetllar per l’assoliment de projectes que condicionaran el futur i el progrés de la ciutat i la millora dels serveis que afavoriran la qualitat de vida dels lleidatans i de les lleidatanes. I, tot plegat, amb la màxima lleialtat i compromís als ciutadans i des de la llibertat i la tranquil·litat que permet saber que no és un pacte de cadires sinó un acord per a la gent de Lleida. Aquest acord de pressupostos representa la nostra manera d’entendre la política municipal. Una combinació de mirada llarga i ambiciosa, que també concreta accions més epidèrmiques, que permeten aterrar els discursos a la realitat del dia a dia. Aquests pressupostos volen mantenir el rumb transformador dels grans projectes, que ja es van adquirir en els anteriors pressupostos del 2024, com el Pla de l’Estació, Torreblanca i Quatre Pilans, la Fira de Lleida, la recuperació de la nostra història i patrimoni.. i, a la vegada, seran molt més quirúrgics per afrontar els reptes quotidians que sovint no apareixen en la gran agenda política o l’escàner dels mitjans de comunicació, però que són ben reals per als lleidatans. Amb aquests pressupostos volem incidir especialment en el microurbanisme que ens ha de permetre tenir una ciutat accessible per a tothom; tenir unes infraestructures cíviques i instal·lacions esportives en òptimes condicions; afrontar el nostre creixement en sòl industrial comptant amb el talent dels nostres joves; comptar amb una mobilitat sostenible; tenir habitatge assequible per a tothom; afrontar el nou repte demogràfic sense renunciar a la nostra identitat, cultura i llengua; viure en una ciutat segura, neta i endreçada i gaudir d’un lleure saludable.Seran uns pressupostos, també, de suport al ric teixit associatiu de la nostra ciutat, que tanta vida i cohesió social ens dona. Entitats i associacions que participen activament en projectes socials, esportius, culturals i identitaris que tant enriqueixen la nostra manera de ser i de fer, i que omplen d’activitats els nostres carrers. I volem fer-ho, com deia, sense oblidar la nostra cultura i la nostra llengua. Hem acordat aquests pressupostos perquè seran bons per a la gent de Lleida, els seus legítims propietaris i els seus únics beneficiaris. I ho farem sense deixar d’exercir una oposició tant propositiva com vigilant, sense deixar de ser una oposició tant influent com crítica. Sense oblidar que Lleida i Catalunya són el primer.