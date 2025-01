Quan l’interès polític traspassa fronteres

Creado: Actualizado:

Durant molts anys he sigut delegat sindical a la paeria de Lleida. Durant tres mandats vaig gaudir de l’oportunitat de presidir el comitè d’empresa. Actualment tinc la responsabilitat política de gestionar conjuntament amb l’equip tècnic municipal i la representació sindical l’àrea de personal. Entenc el malestar dels i les representants dels treballadors sindicals de la Paeria de Balaguer.

Aquest any hem hagut de prendre la decisió de suprimir la cistella de Nadal, aquesta decisió ve motivada per la sentència del Tribunal de Comptes del 2023 que ens priva a les administracions públiques de poder obsequiar els i les nostres treballadores amb el lot de Nadal. No comparteixo que per no poder donar els tradicionals lots de Nadal la representació sindical hagi pres la decisió de no acudir al tradicional homenatge dels i les treballadores públiques de la paeria de Balaguer que durant aquest any 2024 s’han acollit a la jubilació. La sorpresa ha sigut quan en el ple municipal el grup d’ERC ha manifestat que tampoc serà present al tradicional homenatge pel mateix fet de no donar el tradicional lot de Nadal i d’aquesta manera solidaritzar-se amb el malestar dels treballadors. El regidor Kevin Bruque diu explícitament que aquest passat dijous al migdia els i les representants del comitè a la paeria han informat d’aquest malestar. Personalment, com a responsable de la regidoria de personal, no he rebut cap correu ni cap avís d’aquesta iniciativa, però un membre de l’anterior equip de govern sí. Em resulta curiós quan els paers i paeres d’ERC han tingut 8 anys per poder actualitzar l’acord-conveni laboral dels empleats i empleades públiques de la paeria de Balaguer, aquest govern durant el primer any de mandat hem constituït una mesa general de negociació i estem negociant un nou marc laboral ja que el que tenim avui en dia data de l’any 1998. També heu tingut 8 anys per poder actualitzar la relació de llocs de treball, instrument clau per la bona gestió pública. Aquest govern durant el primer any de mandat hem constituït el grup de treball de la relació de llocs de treball, el qual va fer una molt bona feina i es va derivar a la contractació d’una empresa especialitzada per finalitzar-la. També heu tingut 8 anys per poder reduir la temporalitat laboral a la paeria de Balaguer; aquest govern durant el primer any de mandat ha iniciat i finalitzat el procés d’estabilitat laboral, i hem posat en marxa instruments de personal per continuar reduint la temporalitat consolidant 25 llocs de treball. També heu tingut 8 anys per poder millorar la seguretat laboral dins de l’administració. Aquest govern durant el primer any de mandat hem constituït i calendaritzat les reunions del comitè de seguretat i salut de la paeria de Balaguer. Durant aquests 8 anys de govern podríeu haver manifestat la mateixa empatia i solidarització amb les reivindicacions sindicals. L’acte d’homenatge és un dia per reconèixer a aquests i aquestes treballadores la seva etapa a la paeria de Balaguer i donar-los una càlida celebració. El voler desvirtuar-ho jugant a la política sindical el que demostra és no solidaritzar-se ni reconèixer la feina que han realitzat aquestes persones que es jubilen i que continueu amb la política “del cuanto peor, mejor”.Mentrestant, aquest govern continuarà millorant i actualitzant les condicions de treball però amb responsabilitat, que els acords amb la representació sindical vinguin avalats amb fonament legal. Si durant el primer any de mandat hem pogut iniciar l’anteriorment descrit, aquest segon any de ben segur que podrem materialitzar el treball fet. Paers d’ERC: Balaguer necessita política del “cuanto más, mejor” i si la practiqueu, tant els treballadors i treballadores de la paeria de Balaguer com la ciutat sortiran guanyant.