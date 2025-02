Un canvi de criteri molt injust

Creado: Actualizado:

Una sentència del Tribunal Suprem el 2023 va establir que determinats contribuents, que cotitzaven a les antigues mutualitats, havien pagat més a l’Administració i havien de ser compensats per aquestes quotes. Els jubilats podien sol·licitar aquesta devolució en el seu impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Si es donava el cas que haguessin mort, els seus fills també tenien dret a la devolució, sempre que no hagin transcorregut més de quatre anys des de la mort del jubilat.La sentència 255/2023 del Tribunal Suprem feia inicialment referència únicament a les aportacions realitzades a la Mutualitat Laboral de Banca entre l’1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978 i establia que no eren deduïbles en la base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) d’acord amb la legislació vigent en aquell moment. No obstant això, la interlocutòria marca precedent i es considera que podien estendre’s a tots els treballadors que en aquells anys tenien dret a percebre prestacions de jubilació o incapacitat derivades de cotitzacions a qualsevol mutualitat realitzades durant aquell mateix període. Abans d’aquesta sentència únicament s’aplicava aquesta reducció als pensionistes de determinades mutualitats, però amb la sentència es va obrir la possibilitat per a la resta dels pensionistes que van cotitzar a altres mutualitats.Ara, però, l’Agència Tributària es desdiu i tanca la porta a les devolucions de l’IRPF a favor dels mutualistes que tenen aquest dret i modifica el tràmit per sol·licitar-les. En concret, ha suspès totes les peticions de devolució de renda que no hagin rebut llum verda abans del 22 de desembre de 2024, inhabilitant el formulari que havia posat a disposició el passat mes de maig per demanar la devolució de les quantitats pagades de més en els exercicis no prescrits, concretament entre els anys 2019 i 2023.A partir d’ara, els afectats han de reclamar allò tributat en excés d’any en any, en els terminis previstos per presentar la declaració de la renda. A partir d’aquest 2025, en el període voluntari de presentació de l’IRPF, es posarà a la disposició d’aquests contribuents un formulari perquè demanin la devolució de l’any 2019 i anteriors si no estiguessin prescrits. L’any següent, 2026, a través d’aquest formulari es podrà sol·licitar la de l’any 2020. I així en endavant fins a l’any 2028. Més enllà de la situació d’inequitat entre els que ja puguin haver cobrat i els que ara hagin d’esperar any rere any, s’està produint una situació de gran injustícia tenint en compte l’edat de les persones afectades. D’acord amb el que ara s’ha establert, moltes persones no rebran la devolució fins a l’any 2028, i tenint en compte l’avançada edat de moltes d’aquestes persones potser no ho arribin a cobrar ells sinó els seus hereus.