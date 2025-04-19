Lleida, on les Basses respiren història i futur
Portaveu d’ERC a la Paeria
Aquestes setmanes hem pogut veure com la llavor del canvi iniciat el passat mandat obté els seus fruits. La recuperació de les Basses és i ha estat una reivindicació republicana que portem anys i anys vindicant.
Ja l’any 2011, l’aleshores candidata republicana, Montse Bergés, va presentar un projecte que ja parlava de recuperar el càmping del parc, ubicar-hi un lloguer de bicis, ficar-hi terrasses i restauració, comptar amb una àrea dedicada a l’Horta, ampliar la zona esportiva i recuperar els estanys, entre moltes altres propostes.
Allò es va quedar només en una proposta, perquè poc temps després les Basses van passar a ser un experiment d’idees a quina més estrambòtica: primer es va proposar la privatització en una zona comercial i de restauració que va aturar la direcció general de comerç, l’any 2015 ens proposaven un parc de barrufets... i després d’anuncis i més anuncis... el govern del PSC es va desentendre completament del parc, deixant-lo durant anys en una situació de congelada decadència.
No va ser fins al 2022, amb Esquerra Republicana al capdavant de la Paeria, que vam aconseguir prop de 4 milions d’euros per a tirar endavant la renaturalització del parc. Va ser gràcies als fons europeus Next Generation, sí, però fruit també d’un gran esforç per part del govern i dels tècnics que van redactar un projecte ambiciós. I va ser al març del 2024 quan van començar els treballs per a fer realitat aquesta rehabilitació, que va finalitzar tot just fa una setmana.
Però, i ara què? Estem satisfets de veure com les primeres llavors del canvi arrelen, però no ens podem quedar de braços plegats. Ara cal fer l’espai accessible per a tota la població de Lleida però també dels voltants. Perquè les Basses tornin a ser el referent d’oci i lleure que havia estat. Per això cal millorar la connexió en bus però també pensar en carrils bici. Això darrer, precisament, també ho contemplava el projecte del 2011. Ara, 14 anys després, és encara més necessari que aleshores.
Cal que l’espai estigui dinamitzat –culturalment, esportivament i educativa–, perquè cal que hi passin coses. I això passa per programar activitats i implicar els veïns i veïnes en el funcionament del parc. Cal, també, un major manteniment i dignificar el parc posant-hi, per exemple, uns banys públics.
I cal seguir avançant en la licitació del càmping de les Basses. Una altra promesa del Govern Larrosa que ha arribat dos anys tard i sense participació. Des d’Esquerra Republicana demanem de fer un replantejament dels plecs: considerem excessiva la superfície reservada pel càmping i per això creiem que cal incloure clàusules que garanteixin que una part de l’espai reservat al càmping inclogui espais i elements oberts a la ciutadania –barbacoes, lloguer de bicicletes, restauració, piscina, etc.– i que es tingui en compte les empreses de proximitat, el respecte per l’entorn i que sigui viable al llarg dels anys.
Hem de mirar endavant, sí, però també hem de posar el focus en aquest Govern i en la forma com fa les coses. Perquè, per sort, Lleida és molt més que el seu alcalde, que segueix vivint de renda. Per sort la ciutat es va transformant i va consolidant aquests primers passos gràcies a tota la feina que es va fer el mandat passat aconseguint diners de totes les administracions per fer front als deutes acumulats i per poder iniciar els canvis que la ciutat necessita (com veurem amb el Palau de Vidre, la millora dels entorns escolars, la nova estació de tren o les renaturalitzacions del carrer Riu Ebre i de Doctor Fleming).
“L’objectiu d’aquesta proposta no és un altre que el de contribuir a fer unes noves Basses modernes i actuals”, dèiem el 2011. I és que des d’Esquerra Republicana sempre hem apostat per aquest parc i per tornar-li a donar la importància i el protagonisme que va tenir per a Lleida als anys 60, 70 i 80 –adaptant-lo als nous temps, és clar.
Perquè Lleida també ha de ser la ciutat on les Basses respirin història –la meua, la de totes les persones que en un moment o altre hi hem fet vida– però ha de ser, sobretot, on les Basses respirin futur.