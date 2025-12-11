Voluntariat: entre tots ho farem tot
Voluntària de l’aecc de LLeida
El voluntariat consisteix en la implicació personal per a la realització de tasques de manera altruista no remunerada amb un retorn emocional i de creixement personal. Quan aprofundim en el sentit d’aquest pensament queda clar que l’individualisme, tant propi d’alguns éssers humans, queda deixat de banda per tal de posar en marxa una tasca comuna en què la força limitada de cadascú se suma amb la dels altres amb un alt grau d’implicació i compromís.
Aquesta situació fa que sigui més fàcil allò que en principi es presentava com a difícil d’aconseguir per una sola persona i té com a resultat final, fer una transformació social.
En el nostre món cada vegada més globalitzat i necessitat, amb projectes tan ambiciosos i universals com ens proposa la societat actual, el sentit de la col·laboració és una eina imprescindible i els projectes deixen de tenir un sentit individual i limitat per fer-se de caire col·laboratiu i corporatiu.
El món del voluntariat és tan ampli que qualsevol persona que hi vulgui entrar hi trobarà el seu espai. Dins la nostra societat convulsa i sovint deshumanitzada, és una meravella trobar aquests “oasis” de gent que desinteressadament donen part del seu temps, de la seva energia i del seu saber a favor d’aquells que ho necessiten.
Tot això suposa una entesa amb altres individus i/o col·lectius que constituiran una xarxa per tal d’unir i aprofitar diferents experiències, coneixements, actituds, poders, etc. Aquest equip ha de ser connectiu i fins i tot desinteressat i generós perquè el resultat final sigui el més òptim possible.
El voluntariat no té edat i tothom hi és benvingut però quan acaba la vida laboral és un moment òptim per entrar a formar part d’aquest món de servei als altres en el qual es troben treballant companys sorprenents per la seva entrega i qualitat humana.
L’aplicació d’aquesta idea de col·laboració es pot fer tant en petits com en grans projectes i sobretot en el nostre dia a dia, en allò que hem de resoldre d’una manera més immediata i eficaç en el nostre entorn més proper o llunyà. Sortosament, cada dia més la nostra societat està capacitada per entendre-ho i portar-ho a terme i amb l’ajuda de les noves tecnologies, coneixement de llengües, mitjans de transport… ho faciliten. Si a això li afegim que la gent es torna més col·laboradora i més oberta, tenim l’èxit assegurat.
En conclusió, per entendre el món del voluntariat i les seves activitats, s’ha de sortir de la carcassa personal i egocèntrica i entrar en la situació dels altres, conèixer les necessitats i la manera d’ajudar aquells que per circumstàncies que també podrien ser les nostres, tenen una situació que mereix ajuda. Gràcies, voluntaris!