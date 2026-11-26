Immigració: ni tots a dins, ni tots a fora
Cap de llista de Junts per Lleida, el Pirineu i Aran al Congrés
Catalunya necessita un model d’immigració ordenat, responsable i adaptat a les necessitats del país. Ni tots a dins, com defensen uns, ni a tots fora, com exigeixen d’altres. Aquesta és la proposta de Junts per Catalunya davant d’un model d’immigració massiva, descontrolada i sense criteris que la majoria d’esquerres del govern espanyol ha aplicat durant vuit anys posant en risc la sostenibilitat dels serveis públics i de l’estat del benestar.
Cap país desenvolupat del món gestiona la immigració com ho fa l’Estat espanyol. A Europa, tant amb governs conservadors com socialdemòcrates, i també al Japó, al Canadà o a Austràlia, les arribades es regulen amb control de fronteres i criteris clars: voluntat de treballar, capacitat d’ocupar llocs de treball en sectors que necessiten mà d’obra i planificació de les necessitats que això genera en habitatge i serveis públics. Aquí, en canvi, s’ha permès l’entrada sense planificar-ne les conseqüències.
El model actual és, a més, profundament contradictori. Es permet l’entrada massiva de persones sense una planificació prèvia i, després, se les pot mantenir durant dos anys en una situació en què no poden treballar legalment. Se les aboca a viure d’ajudes públiques i, quan finalment poden treballar, algunes acaben trobant en els subsidis uns ingressos als quals no volen renunciar, fins al punt de rebutjar contractes legals o buscar feina en l’economia submergida per complementar aquestes ajudes.
Això no és just ni eficient. Cal primar el treball. Ha de ser més fàcil treballar que viure de les ajudes.
No podem acceptar un sistema que perjudica les persones que paguen impostos i que, en lloc de facilitar la incorporació al mercat laboral, acaba generant dependència dels subsidis.
Però si el model de les esquerres és inviable, la proposta de les extremes dretes tampoc és cap solució. Dir que cal fer fora tothom és mentir. La nostra economia necessita treballadors en molts sectors i la baixa natalitat i el repte demogràfic fan imprescindible comptar amb persones que vulguin venir a treballar i contribuir al país. Hi ha sectors econòmics que no podrien funcionar sense aquesta mà d’obra.
La solució és clara: control en l’entrada, garanties per empresa i treballador en la contractació laboral, rigor en la gestió de les prestacions socials, exigència i suport d’integració al país... També compliment de les ordres judicials d’expulsió.
Segons les dades exposades, actualment només s’executa el 8% de les ordres judicials d’expulsió. Això vol dir que el 92% de les persones afectades acaben quedant-se. Les resolucions judicials s’han de complir. Qui vulgui formar part de la societat catalana ha de conèixer i respectar la nostra llengua, la nostra cultura i els nostres costums, així com les normes de convivència i, especialment, la igualtat entre homes i dones. La integració ha de comportar primer deures i després els drets: l’actual model reconeix tots els drets pel sol fet d’arribar. Així és impossible exigir deures.
Per això Catalunya necessita les competències en immigració. A Catalunya tenim una realitat i necessitats pròpies, i hem de poder gestionar-les. El traspàs de competències proposat per Junts es va tombar al Congrés pel vot de Podemos (ara soci electoral d’ERC). Ho tornarem a presentar!
Junts ja ha demostrat que defensa els interessos de Catalunya, com quan vam aconseguir aturar una nova remesa de menors no acompanyats que l’Estat volia traslladar al nostre país, després de ser el territori de l’Estat que més n’havia assumit.
Ni volem una Catalunya sense control, ni una Catalunya que renunciï a la seva activitat econòmica i al seu futur demogràfic. La immigració ha de ser ordenada, vinculada a les necessitats del país, amb drets i deures i amb una gestió responsable.
Aquest és el model de Junts per Catalunya. Un model de responsabilitat, de sentit comú i de defensa de Catalunya. I si tenim la força necessària, el farem possible.