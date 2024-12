Un estat incompetent

Creado: Actualizado:

El comportament dels polítics en dies de catàstrofe és la prova del cotó que ens ajuda a destriar el gra de la palla. Quan s’ha de demostrar la utilitat d’un polític és quan més es pot arribar a visualitzar la seva inutilitat o tot just el contrari. Aquesta destria política va quedar demostrada l’any 2002 quan l’aleshores canceller, el socialdemòcrata Gerhard Schröder, es va presentar immediatament a les poblacions afectades quan el riu Elba es va desbordar. El seu contrincant electoral, el bavarès i conservador Edmund Stoiber, va dubtar, va fer salat, i va perdre punts en la campanya electoral. Aquell agost del 2002, les crescudes dels rius Elba, el Danubi, el Mulde i d’altres rius menors, van afectar la República Txeca, Àustria, Alemanya, Eslovàquia, Polònia, Hongria, Romania i Croàcia amb un balanç de 110 persones mortes i danys materials per valor de 15.000 milions d’euros dels quals només un 15% estaven assegurats. La reacció immediata d’Schöeder va ser reconeguda per la premsa internacional així com també pels afectats que, segons els diaris alemanys, l’electorat va tornar a descobrir aquell polític eficient i proper que l’any 1998 va aconseguir trencar amb els setze anys de govern del conservador Kohl. Com molts recorden, les eleccions alemanyes es van celebrar el mes de setembre i Schröder les va guanyar per un marge estret de vots que el va obligar a formar govern amb els Verds. Però ja se sap, i no els descobreixo res de nou, que Alemanya i Espanya s’assemblen com un ou a una castanya. Un mes després que el País Valencià fos víctima de la incompetència manifesta dels polítics que van votar, el ple de l’Ajuntament de Paiporta va escenificar la desesperació dels veïns amb ràbia i impotència, exigint responsabilitats davant la desorganització, la desinformació i la descoordinació absoluta que encara els obliga a caminar amb botes d’aigua pels carrers coberts de fang. Mentre uns i altres continuen jugant al pim-pam-pum, la gent pateix el que no està escrit. Aquesta Espanya en la qual la majoria de catalans no creiem, ha demostrat des del seu origen un nivell insuportable d’incompetència marcada per una corrupció estructural. Recorden el terratrèmol a Llorca (Múrcia) del 2011? Doncs molts dels damnificats encara esperen els ajuts per a la reconstrucció de les seves cases. I de l’erupció del volcà Cumbre Vieja que l’any 2021 va afectar l’illa de La Palma? Tres anys després molts veïns encara viuen en habitatges provisionals esperant uns ajuts per a la setmana dels tres dijous.