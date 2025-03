Tancar les autonomies

Creado: Actualizado:

Potser perquè sovint les coses que cauen de madur se’ns obliden, caldrà insistir unes quantes vegades més fins que la lletania se’ns enganxi a la memòria per sempre més: “L’invent de l’estat de les autonomies va ser creat per l’estat espanyol per escapçar de socarrell la nació catalana.” Les autonomies, quin engany més potiner. Filles d’una altra enganyifa anomenada “Transició democràtica” que els seus pares firaires i trilers de mena ens van vendre, i sembla que ho van aconseguir, com un model d’èxit. Una operació exitosa que ens va tornar a encolomar una monarquia espanyola, una Constitució espanyola, una llengua espanyola i la continuació d’un l’espoli fiscal que ens roba cada any un 20% del nostre producte interior brut. Una operació magistral per així poder continuar amb l’España una, grande y libre que lliga dictadura i democràcia i sant tornem-hi. Però en benefici propi, l’estat espanyol hagués fet santament a seguir la recomanació d’Unamuno i deixar Que inventen ellos, perquè, cada vegada que s’hi posen, aquests imitadors de Pepe Gotera y Otilio, els dos personatges obrers, potiners i maldestres, creats pel dibuixant Paco Ibáñez, fan més gran el bunyol. Elevant territoris a la categoria d’autonomies per així de passada insultar la nació catalana amb la mateixa denominació, s’han creat infraestructures totèmiques, deficitàries i totalment prescindibles i innecessaris. Ara, a misses dites, quin ratolí li posa el cascavell als gats autonòmics? El cafè es va voler repartir per a tothom i a Catalunya, que sempre acaba pagant el cafè a un preu desorbitat, li va tocar el marro. La catalanofòbia generalitzada ha aconseguit que els principals donants de sang, nosaltres, siguem acusats de vampirisme per part dels que la reben. Víctimes assenyalades com a botxins. Un sistema autonomista que cal tancar per defunció si no volem que l’invent ens arrossegui al fons de l’avern. Cal tornar a la casella de sortida perquè, parlem clar, de nacions en aquest estat fallit només n’hi ha i n’hi ha hagut tres. Navarra, Castella i Catalunya. Però com que l’invent inicial ja va ser aquest negoci anomenat Espanya que, dit de passada, segueix donant fruits ben sucosos a una elit que mai no s’ha mogut d’on era, soc del parer que aquesta seguirà omplint les vagonetes amb la benzina de la locomotora catalana.