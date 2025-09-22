La força de les idees
Fa anys que conec l’Andreu Pi i Pocurull, un dels homes, a banda del president Pujol, que més m’han impactat en la meva vida. No és pas que m’hi hagi relacionat sovint però cada vegada que ens retrobem aprofito per aprendre de la seva intel·ligència emocional. Recordo perfectament el dia que el vaig conèixer. Un somriure hipnòtic, una mirada que analitza minuciosament qui és el seu interlocutor, un posat discret, senzill, noble, d’una humilitat admirable que dona a entendre el domini absolut dels codis socials no escrits i de la comunicació no verbal. Costa de trobar una persona amb aquestes virtuts entre la gent amb una vida que ha estat curulla d’èxits professionals. Sovint la prepotència, la superioritat, la vanitat i l’orgull mal entès s’exhibeix en els aparadors i en les medalles al pit dels que formen part de la Champions League. Ell és tot el contrari, tal vegada perquè, com d’altres, ha construït un imperi des de baix de tot. Des d’un petit local al carrer Enric Granados l’any 1985, fins a la celebració dels 40 anys d’ICG Software, un grup multinacional present en cinc continents, el seu camí ha estat un tossut afany de picar pedra i d’aixecar cada dia la persiana demanant sempre a Sant Pancraç salut i feina, una marca d’identitat de l’empresari català. Ell ho expressa com la realització d’un somni. D’un projecte que, tot i semblar no tenir gens de probabilitat de realitzar-se, finalment, esdevé una realitat. Diu que no li importa que, tal com diria Nikola Tesla, un dels grans genis de la història de la ciència i la tecnologia, altres copiïn “els seus invents” perquè en té l’original. 40 anys innovant és un treball comunitari i la seva generositat l’exemplifica agraint la feina a l’equip humà que forma part de la gran família d’A&K Holding. Seguint la tradició catalana de mecenatge i patrocini, Andreu Pi crea una Fundació perquè, tal com assegura, cal tornar a la societat una part del que vas rebre. Esforç, treball, constància, confiança i autoestima, en un home que duu un cognom rellevant. Pi. 3,14, un nombre infinit que posseeix infinits decimals que mai s’acaben. Llarga vida, senyor Pi, i enhorabona pels 40 anys de dedicació constant en favor d’un país i de la seva gent.