El hospital Santa Maria de Lleida detecta de forma precoz el Alzheimer con un análisis de sangre

El Alzheimer ya se puede diagnosticar de forma temprana a través de un análisis de sangre que permite detectar los niveles de la proteína fosfo-tau217, una de las que causa la enfermedad. Desde finales de febrero, la unidad de trastornos cognitivos del hospital Santa Maria lleva a cabo estos “diagnósticos basados en biomarcadores” que sustituyen a los test mediante punciones lumbares, más invasivos, y a las pruebas de imagen nuclear (PET de amiloide). El hospital leridano es uno de los primeros de Catalunya en aplicar esta investigación, liderada por el hospital del Mar de Barcelona y el centro de investigación BacelonaBeta. Lo explicaron ayer el neurólogo Jordi Sarto y el médico de familia Antoni Plana en la 24 jornada de actualización terapéutica que la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) organizó en Lleida.

Sarto destacó el trabajo de los facultativos de los CAP, que llevan a cabo “valoraciones previas globales y especializadas” junto a los neurólogos del hospital “para hacer los análisis solo a aquellas personas que sospechamos que sus fallos cognitivos de memoria o lenguaje se pueden deber al Alzheimer”. Plana, médico del CAP de Balàfia-Pardinyes, valoró que el diagnóstico precoz “es clave porque nos permite actuar con más precisión, acompañar con más calidad y, en muchos casos, retrasar la pérdida de autonomía y planificar el futuro de una forma más digna”. Añadió que “desde la Atención Primaria somos testigos de los primeros signos y cambios sutiles que solo puede percibir quien conoce bien al paciente, por lo que nuestro papel es insustituible”.

Un centenar de sanitaris van assistir ahir a la jornada a la facultat de Medicina de la UdL. - JORDI ECHEVARRIA

En la jornada también se debatió sobre el nuevo medicamento para tratar la enfermedad, Leqembi, ya aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos. “Estamos pendientes de que los Estados le den luz verde, se tienen que acabar de valorar los beneficios y riesgos y en qué casos estará financiado, creo que aún faltará un poco hasta que lo tengamos”, afirmó Sarto.

Un centenar de sanitarios asistieron ayer a la jornada de la CAMFiC. El vocal territorial de la organización, Eugeni Paredes, explicó que su objetivo es “hacer una actualización en temas que son de muchísima actualidad y prevalencia en la Atención Primaria”.

Dolencias físicas predisponen a más problemas de salud mental

“Tener una enfermedad física predispone a tener más problemas de salud mental. Una gran parte de las consultas que nos llegan a la Atención Primaria son directamente por problemas emocionales o están relacionados de forma importante”, explicó el médico de familia Enric Aragonès en otra ponencia de la jornada. El psiquiatra y director del servicio de salud mental del Santa Maria, Jordi Blanch, explicó que “la ansiedad y la depresión no se pueden tratar solo con fármacos, necesitan un abordaje más integral”. Valoró que “quizás estaban infradiagnosticadas unos años atrás, pero también es cierto que, en algunos casos, a veces hay un exceso de consultas por temas emocionales que no se pueden resolver desde la salud”. Indicó que cerca de un tercio de las consultas por cuestiones emocionales están relacionadas con ansiedad o depresión.