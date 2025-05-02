Catalunya registra 25 casos de sarampión en cuatro meses

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Agencia de Salud Pública confirma que este año, hasta el 22 de abril, se han detectado 25 casos de sarampión en Catalunya. Más de la mitad son importados.

En concreto, diez de Marruecos, uno de Vietnam, uno de Corea y uno de Francia. El resto son de origen desconocido. Los afectados son 18 hombres y 7 mujeres, y las edades oscilan entre los 10 meses y los 61 años.

Dos personas estaban vacunadas con una dosis, ocho no estaban vacunadas y en otras quince se desconoce el estado vacunal. Por meses, en enero se notificaron 7 casos, 10 en febrero, 2 en marzo y 6 en abril. En todo el año 2024 se confirmaron 31 casos en Catalunya y 217 en el Estado, según el informe de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública.

Ante el aumento de casos, el Colegio de Médicos de Catalunya recuerda a los profesionales sanitarios la importancia de promover la vacunación, como la medida de prevención más eficaz para evitar la enfermedad y mantener una cobertura óptima de la población por encima del 95%.

En Catalunya, la cobertura es de más del 97% con una dosis y del 94% con dos. El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta a personas de todas las edades y que puede causar graves problemas de salud, especialmente en los bebés.