SEGRE

Un total de 42 residentes de Cardiología de toda España participan en una formación en Lleida

El encuentro se celebró el 8 y el 9 de mayo en el Monestir de les Avellanes.

Participantes en el XII Curso de Cardiología Clínica en el Monasterio de les Avellanes la semana pasada.

Participantes en el XII Curso de Cardiología Clínica en el Monasterio de les Avellanes la semana pasada.ICS Lleida

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Un total de 42 residentes de Cardiología de todo el Estado participaron la semana pasada en la XII edición del Curso de Cardiología Clínica organizado por el Servicio Territorial de Cardiología de Lleida. 

El encuentro se celebró el 8 y el 9 de mayo en el Monestir de les Avellanes. En esta edición, coincidiendo con la última organizada por los doctores Fernando Worner, de Lleida, y Alfredo Bardají, de Tarragona, se incluyó en el programa un repaso de la historia de la cardiología durante su vida profesional a lo largo de 42 años.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking