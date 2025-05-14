Un total de 42 residentes de Cardiología de toda España participan en una formación en Lleida

Participantes en el XII Curso de Cardiología Clínica en el Monasterio de les Avellanes la semana pasada.ICS Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un total de 42 residentes de Cardiología de todo el Estado participaron la semana pasada en la XII edición del Curso de Cardiología Clínica organizado por el Servicio Territorial de Cardiología de Lleida.

El encuentro se celebró el 8 y el 9 de mayo en el Monestir de les Avellanes. En esta edición, coincidiendo con la última organizada por los doctores Fernando Worner, de Lleida, y Alfredo Bardají, de Tarragona, se incluyó en el programa un repaso de la historia de la cardiología durante su vida profesional a lo largo de 42 años.