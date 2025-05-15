Advertencia de los ortodoncistas: una mala mordida puede provocar dolor de espalda y problemas digestivos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO) ha lanzado este 15 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Ortodoncia, la campaña 'Muerde bien, vive mejor', para concienciar a la población sobre los efectos negativos que una mordida incorrecta puede tener en la salud general. Los especialistas señalan que la ortodoncia es una "herramienta clave" no solo para mejorar la estética dental, sino para prevenir problemas como dolores cervicales, trastornos del sueño o digestiones pesadas.

"Corregir una mordida no solo mejora la sonrisa, puede aliviar dolores cervicales, mejorar la respiración durante el sueño y favorecer una digestión adecuada. Esto es algo que el gran público todavía desconoce y que desde la SEdO queremos visibilizar en este Día Mundial de la Ortodoncia", ha explicado Juan Carlos Pérez, presidente de la SEdO. Según los expertos, las desalineaciones dentales pueden desencadenar una serie de problemas que afectan a funciones básicas como respirar, dormir, comer o concentrarse.

La entidad destaca que cada vez más profesionales sanitarios reconocen la importancia de la ortodoncia moderna, planificada por dentistas colegiados, como disciplina médica fundamental que trasciende el aspecto meramente estético.

Consecuencias de una mala mordida en la salud

Entre los principales problemas que puede ocasionar una mordida incorrecta, los especialistas han identificado diversos trastornos. Una mordida descompensada puede generar tensiones en la mandíbula que se extienden hacia el cuello y la espalda, provocando contracturas musculares y cefaleas tensionales que afectan a la calidad de vida del paciente.

Asimismo, esta condición puede estar asociada a la apnea del sueño o a la respiración oral, lo que afecta al descanso nocturno y a los niveles de oxigenación durante el sueño, causando fatiga crónica. "Cuando tratamos correctamente una maloclusión, no solo corregimos la posición de los dientes. Estamos favoreciendo un equilibrio funcional en todo el sistema estomatognático, lo que tiene una repercusión global en la salud del paciente", añade Pérez.

Los ortodoncistas también alertan de que una masticación deficiente repercute directamente en la digestión y en la absorción de nutrientes, pudiendo derivar en molestias gastrointestinales crónicas. Además, el desajuste en la mordida favorece la tensión mandibular, el bruxismo nocturno y la fatiga tanto física como mental.

Importancia del diagnóstico profesional

Desde la SEdO advierten sobre los riesgos de usar dispositivos de alineamiento dental sin control médico que se comercializan por Internet. Estos tratamientos "directo al consumidor", sin supervisión profesional, "no solo ponen en riesgo los dientes y encías, sino que pueden agravar problemas funcionales ya existentes o generar nuevos desequilibrios difíciles de revertir".

La campaña también hace hincapié en la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento personalizado, especialmente en niños y adolescentes. Los expertos aseguran que muchas de estas alteraciones pueden abordarse con menor complejidad si se detectan a tiempo, estableciendo "un plan de actuación progresivo, adaptado al crecimiento y desarrollo del paciente, y evitar intervenciones más invasivas en el futuro".