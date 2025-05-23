Denuncian que Adeslas ‘recorta’ servicios a los mutualistas de Muface

Los sindicatos CSIF y Jupol denuncian que desde la entrada el vigor el pasado día 1 del nuevo concierto de Muface la compañía Adeslas, que presta servicio a los funcionarios junto a Asisa, ha recortado su cuadro médico en Lleida. Afirman que, además de ofrecer menos servicios, también “ocultan facultativos”, en concreto 17, que en realidad sí están disponibles para los beneficiarios de Muface, según ha podido constatar Jupol al contactar con el hospital Vithas. Este sindicato ha presentado una denuncia en Muface y CSIF ha manifestado esta cuestión en su Consejo General. Ambos indican que, ante esta situación, muchos funcionarios se están planteando cambiar de aseguradora o bien pasarse a la sanidad pública, lo que hará engrosar las listas de espera.

El 45% de los médicos de la provincia tiene más de 55 años

El 45,3% de los médicos colegiados en la provincia de Lleida en 2024 tenía entre 55 o 70 años o más, según los datos publicados ayer por el Institut Nacional de Estadística (INE) del 2024. La cifra total de médicos colegiados en la provincia es de 2.274, lo que representa un 4,2% más que los que había en 2023. En cuanto a los colegiados de Enfermería, que en el conjunto de la provincia son 2.600 profesionales, un 0,8% más, y el 36,5% de las registradas, 951, tienen menos de 35 años.

Las enfermeras geriátricas alertan del gran déficit de profesionales

“Actualmente se necesitarían 85.000 enfermeras geriátricas en todo el Estado para cubrir la demanda y dar un servicio de calidad y esta necesidad irá a más en los próximos años”. Así de clara se mostró ayer la presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Geriontológica (SEEGG), Rosa Martínez, sobre la falta de personal de esta especialidad, que celebra hasta hoy su congreso estatal en el campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) con más de 300 profesionales. “Es un número inmenso que irá a más y consideramos que es una especialidad que ha tardado mucho tiempo a ser tenida en cuenta”, lamentó, ya que hasta 2003 no fue reconocida por el Estado y hasta 2013 no salieron las primeras plazas especializadas.

Martínez detalló que las principales dificultades de su sector "son la falta de reconocimiento, la falta de recursos y las condiciones laborales, lo que hace que mucha gente que se ha especializado no siga adelante, busque otra alternativa laboral o se mude al extranjero". Un hecho que provoca que, actualmente, las geriátricas solo representan el 1,1% de enfermeras especialistas del sistema sanitario. Añadió que también se necesitan más residencias, especialmente públicas, para reducir sus costes, dar mejor atención y poner en valor estos equipamientos. "Hay residencias con listas de espera de 2-3 años, es una barbaridad", dijo Martínez, que añadió que con más recursos "cambiaría la mala imagen que, a veces, tienen estos espacios".