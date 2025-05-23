El Hospital Comarcal del Pallars ya administra quimioterapia para evitar 350 desplazamientos a Lleida

La consellera de Salud, Olga Pané, ha visitado las dos salas blancas para el Servicio de Farmacia del Hospital Comarcal del Pallars.Marta Lluvich / ACN

La consellera de Salud, Olga Pané, ha visitado el Hospital Comarcal del Pallars, que ha empezado a administrar tratamientos de quimioterapia parenteral (endovenosos y subcutáneos) para evitar unos 350 desplazamientos de los pacientes afectados hasta su centro de referencia, el Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV) de Lleida.

Pané, ha explicado que hasta ahora una sesentena de pacientes del área de influencia del hospital de Tremp recibían este tipo de tratamiento en el HUAV. De estos, en torno a 40 pueden hacerlo ahora en Tremp, mientras que los tratamientos de quimioterapia más complejos se siguen ofreciendo en Lleida. Este servicio supondrá un ahorro mínimo tres horas de desplazamiento por paciente y muchas horas de espera a Lleida.