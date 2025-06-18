Avance en un tipo de cáncer de riñón poco frecuente: un estudio del Vall d'Hebron mejora la supervivencia de los pacientes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Un ensayo clínico internacional de fase 2 en el que ha participado el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha constatado que una inmunoterapia dual mejora la supervivencia de los pacientes con un cáncer renal poco frecuente. Los datos publicados, presentados en el último congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), celebrado en Chicago del 30 de mayo al 3 de junio, demuestran que la combinación de los fármacos inmunoterapeuticos ipilimumab y nivolumab mejora significativamente la supervivencia al cabo de 12 meses de los pacientes con carcinoma renal de células no claras en comparación con las terapias estándar actuales.

El cáncer de células renales, también denominado cáncer de riñón, es una enfermedad que se origina en el revestimiento de los túbulos del riñón. Aunque se trata de una patología poco frecuente –responsable de entre el 2 y el 3% de todos los tumores malignos en adultos– su impacto en la vida de los pacientes es significativo. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2025 se prevé que se diagnostiquen 9.774 nuevos casos de cáncer renal en España. La revista Anales of Oncology ha publicado recientemente los resultados del ensayo clínico internacional de fase 2 SUNNIFORECAST, en el que ha participado Cristina Suárez, oncóloga médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona e investigadora sénior del Grupo de Tumores Genitourinarios (no próstata), del Sistema Nervioso Central (SNC), Sarcomas y Tumores de origen desconocido del VHIO.

El carcinoma renal de células no claras representa aproximadamente el 25% de los casos de cáncer renal y agrupa más de 20 subtipos diferentes, muchos de ellos raros y con pocas opciones terapéuticas. "A pesar de los avances en el tratamiento del carcinoma renal de células claras" explica Suárez, "los pacientes con tumores de células no claras a menudo quedan excluidos de los grandes ensayos clínicos, cosa que ha dificultado establecer un estándar terapéutico sólido".

Un estudio pionero

El estudio SUNNIFORECAST es el primer ensayo prospectivo y aleatorizado que compara la inmunoterapia dual (ipilimumab + nivolumab) con el tratamiento estándar basado en inhibidores de tirosina cinasa en pacientes con carcinoma renal de células no claras avanzado o metastático que no han sido tratados previamente.

En el ensayo participaron 309 pacientes, aleatorizados para recibir la combinación de inmunoterapia o el tratamiento estándar. El estudio reveló que la tasa de supervivencia global al cabo de 12 meses fue del 78% con ipilimumab/nivolumab, enfrente del 68% con las terapias estándar. La supervivencia libre de progresión fue similar en los dos grupos.

Un análisis exploratorio también analizó si era posible seleccionar grupos de pacientes que se pudieran beneficiar más de esta inmunoterapia dual. Para hacerlo, analizaron el marcador CPS de PD-L1, que mide la expresión de esta proteína tanto en células tumorales como inmunitarias. Los pacientes con una puntuación igual o superior a 1 vivieron más tiempo, cosa que sugiere que este biomarcador podría ayudar a personalizar el tratamiento con ipilimumab y nivolumab según las características del tumor.

"En conclusión", afirma Suárez, "estos resultados dan apoyo a esta combinación de inmunoterapia como una nueva alternativa de tratamiento para pacientes con cáncer renal de células no claras en primera línea. Eso podría suponer una diferencia en la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes, que actualmente no disponen de opciones terapéuticas claras".