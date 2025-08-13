Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los CAP de la demarcación de Lleida han registrado una notable subida de casos de covid durante el último mes. La semana pasada notificaron 193, un 69,3% más que los 114 diagnosticados entre el 30 de junio y el 6 de julio. El pico de este verano se alcanzó hace dos semanas, con 217 casos en Lleida.

Aproximadamente la mitad de los contagios de la última semana corresponden a la nueva subvariante de Ómicron llamada XFG, también conocida como Stratus o Frankenstein. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva vigilándola varias semanas al estar causando un repunte de casos en varios países, sobre todo de Europa y Latinoamérica. La mayoría de los contagiados durante la última semana en Lleida (69) son personas de 15 a 44 años.

Sin embargo, en las comarcas del llano destaca la elevada tasa de 138 casos por cada 100.000 niños de 0 a 4 años. Mientras, la incidencia global se mantiene en niveles bajos, de 43 casos por cada 100.000 habitantes en el llano y 34 en el Pirineo. Asimismo, la semana pasada no hubo ninguna persona ingresada en un hospital leridano con covid.

En el conjunto de Catalunya, el departamento de Salud indica a través del sistema de información para la vigilancia de infecciones (Sivic) que la covid “se mantiene estable en niveles bajos de transmisión”, con una incidencia estimada de 56 casos por 100.000 habitantes.