Cataluña ya tiene fecha de inicio de la vacunación de la gripe

El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya empezará la vacunación de la gripe y la covid el 22 de septiembre en las residencias de personas mayores, entre los mayores de 80 años y las mujeres embarazadas. Como novedad, se adelanta a esta misma fecha la vacunación de los menores de 5 años –en este caso sólo de la gripe– y personal sanitario y sociosanitario, con la previsión que la temporada de la gripe se podría adelantar entre dos y cuatro semanas este año.

El 13 de octubre, la vacunación se abrirá al resto de grupos para los cuales se recomienda, básicamente mayores de 60 años y personas con condiciones de riesgo. Catalunya mantiene la indicación de vacunar los mayores de 60 de la gripe y la covid, a diferencia de las pautas del Ministerio, que eleva la edad para el coronavirus a los 70.