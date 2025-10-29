El 40% de los casos de disfunción eréctil en jóvenes tiene un origen psicológico, según alertan los expertos
Los especialistas de la Fundación Puigvert destacan la eficacia de los protocolos personalizados que combinan intervención psicológica y tratamientos médicos
Un 40% de los casos de disfunción eréctil en jóvenes tiene un origen psicológico, según han revelado los especialistas durante la primera jornada de los cursos de Andrología y de Medicina Reproductiva organizados por la Fundación Puigvert. Este encuentro, celebrado en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona, ha reunido a más de 400 expertos que han identificado varios factores como responsables de esta condición en hombres menores de 40 años, incluyendo aspectos emocionales, cognitivos, relacionales y socioculturales.
Los expertos de la Fundación Puigvert han señalado que la aplicación de un protocolo psicológico integral y personalizado puede comportar una mejora significativa en la salud sexual de los pacientes. Este protocolo, basado en intervención psicológica y complementado con tratamientos médicos cuando son necesarios, no sólo mejora la función eréctil sino también otros aspectos importantes como el deseo, el placer compartido, la comunicación con la pareja y la reducción de la ansiedad vinculada a la sexualidad.
Por otra parte, los especialistas han destacado los avances en las terapias para tratar esta condición. El 90% de los pacientes con disfunción eréctil consiguen recuperarse sin necesidad de intervención quirúrgica, independientemente de su edad, gracias a la mejora de la efectividad de los tratamientos farmacológicos y restauradores disponibles actualmente.
Importancia del abordaje multidisciplinar
Durante las sesiones celebradas esta semana, los profesionales han insistido en la necesidad de un enfoque que combine la atención a los factores físicos y psicológicos. Esta visión integral resulta especialmente relevante en el caso de los pacientes jóvenes, donde los factores de estrés, ansiedad y presión social pueden tener un impacto determinante en su función sexual.