El 40% de los casos de disfunción eréctil en jóvenes tiene un origen psicológico, según alertan los expertos

Un 40% de los casos de disfunción eréctil en jóvenes tiene un origen psicológico, según han revelado los especialistas durante la primera jornada de los cursos de Andrología y de Medicina Reproductiva organizados por la Fundación Puigvert. Este encuentro, celebrado en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona, ha reunido a más de 400 expertos que han identificado varios factores como responsables de esta condición en hombres menores de 40 años, incluyendo aspectos emocionales, cognitivos, relacionales y socioculturales.

Los expertos de la Fundación Puigvert han señalado que la aplicación de un protocolo psicológico integral y personalizado puede comportar una mejora significativa en la salud sexual de los pacientes. Este protocolo, basado en intervención psicológica y complementado con tratamientos médicos cuando son necesarios, no sólo mejora la función eréctil sino también otros aspectos importantes como el deseo, el placer compartido, la comunicación con la pareja y la reducción de la ansiedad vinculada a la sexualidad.

Por otra parte, los especialistas han destacado los avances en las terapias para tratar esta condición. El 90% de los pacientes con disfunción eréctil consiguen recuperarse sin necesidad de intervención quirúrgica, independientemente de su edad, gracias a la mejora de la efectividad de los tratamientos farmacológicos y restauradores disponibles actualmente.

Importancia del abordaje multidisciplinar

Durante las sesiones celebradas esta semana, los profesionales han insistido en la necesidad de un enfoque que combine la atención a los factores físicos y psicológicos. Esta visión integral resulta especialmente relevante en el caso de los pacientes jóvenes, donde los factores de estrés, ansiedad y presión social pueden tener un impacto determinante en su función sexual.