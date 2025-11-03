Un residente de enfermería en una ambulancia de Lleida: "Nunca sabes qué te encontrarás al llegar al lugar de la emergencia"

¿Está de formación?

Soy residente de enfermería de segundo año y he hecho un mes de rotación al SEM. Aquí todo es diferente, porque acostumbrado a estar a la consulta, aquí no sabes cuándo te llaman, por qué y qué te encontrarás al llegar al lugar de la emergencia.

¿Le ha servido conocer de cerca el trabajo en el SEM?

Te da otra perspectiva de cómo trabajan, de qué es lo que quieren cuando llegan al CAP para que su tarea sea más fácil.

¿Qué destacaría?

Yo pensaba que a un paciente crítico lo trasladaban directamente a la ambulancia y ya está. Pero ahora sé que antes lo estabilizan y hasta que la situación no está controlada, no lo llevan a un centro sanitario. También la importancia de controlar los traslados en distancias largas.