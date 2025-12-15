Una nueva técnica reduce del 16% al 7% el riesgo de recaída de un cáncer de mama de mal pronóstico

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una investigación liderada en España por el Hospital Clínic ha detectado que el fármaco Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) reduce hasta el 7,7% el riesgo de recaída del cáncer de mama HER2 positivo. Hasta ahora, la enfermedad se trataba con Trastuzumab Emtasine (T-DM1), que disminuía este riesgo al 16,5%. La diferencia entre ambos fármacos es que el que ahora se ha demostrado más eficaz suministra una carga de quimioterapia directa más potente sobre las células tumorales. El estudio, publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine' y adelantado por 'La Vanguardia', indica que el 92,3% de las pacientes que recibieron T-DXd vivían sin indicios de cáncer detectables tres años después, mientras que en las tratadas con T-DM1, el porcentaje era del 83,5%.

El avance afecta a pacientes que tienen células tumorales detectables después de recibir un primer tratamiento previo a la cirugía. Afecta un 5% de todas las afectadas de cáncer de mama, a unas 2.000 personas en España.

Los responsables de la investigación admiten que todavía falta perspectiva para ver la evolución del fármaco a largo plazo, pero con la experiencia acumulada hasta ahora no descartan poder obtener respuestas sin rastro detectable de cáncer al menos diez años después del tratamiento.