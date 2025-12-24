Preocuparse por el dinero y la comida envejece el corazón más rápido que los factores de riesgo tradicionales

Publicado por efe Creado: Actualizado:

Un nuevo análisis que ha investigado la contribución de los determinantes sociales de la salud (DSS) al envejecimiento cardíaco ha descubierto que la presión financiera y la inseguridad alimentaria son los principales impulsores del envejecimiento biológico acelerado y del aumento del riesgo de mortalidad, por encima de los factores de riesgo tradicionales.

El estudio, publicado en Mayo Clinic Proceedings, subraya la complejidad y la interacción de los nuevos factores de riesgo social que pueden contribuir a los eventos cardiovasculares y enfatiza la necesidad de intervenciones preventivas específicas y una atención centrada en el paciente.

"Dado el aumento de la esperanza de vida y la mayor carga de enfermedades en las personas mayores, en la última década la atención primaria se ha centrado en el envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida. Este cambio también ha impulsado la búsqueda de nuevas medidas del envejecimiento biológico", indica el investigador principal, doctor Amir Lerman, del Departamento de Medicina Cardiovascular de Mayo Clinic en Rochester (Estados Unidos).

Explica que su investigación se basó en la observación de que los factores de riesgo tradicionales no explican ni contribuyen por igual a las enfermedades cardiovasculares. "Existen factores sociales que no identificamos ni indagamos en nuestros pacientes y que podrían revertir el envejecimiento biológico", advierte.

El estudio transversal, que investigó el estado de los DSS y su interacción con las comorbilidades y los factores de riesgo demográficos en el envejecimiento cardíaco y la mortalidad, incluyó a más de 280 000 pacientes adultos que acudieron a Mayo Clinic entre 2018 y 2023.

Evaluaron los DSS mediante un cuestionario que recopila información en nueve dominios (estrés, actividad física, conexión social, inestabilidad habitacional, dificultades económicas, inseguridad alimentaria, necesidades de transporte, nutrición y educación).

Estimaron la edad cardíaca mediante un algoritmo de electrocardiograma con IA (ECG-IA) y emplearon modelos de ecuaciones estructurales para mapear las conexiones entre los DSS, los factores de riesgo convencionales y la diferencia de edad cardíaca. Una mayor diferencia de edad cardíaca significa que el corazón es biológicamente más viejo que el individuo, lo que indica un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular futura.

A pesar de los esfuerzos previos, la medición precisa del envejecimiento biológico ha sido limitada. Este estudio destaca el uso de herramientas innovadoras, como el ECG con IA, como una técnica novedosa y no invasiva que proporciona información valiosa sobre el envejecimiento cardíaco independientemente de la edad cronológica. La detección del envejecimiento biológico en el ECG de rutina puede indicar la presencia de factores de riesgo cardiovascular no tradicionales.

Los resultados del estudio evidencian que la interacción de los DSS fue el determinante más influyente del envejecimiento cardíaco en comparación con los factores de riesgo clínicos tradicionales. Entre todos los DSS, la tensión financiera y la inseguridad alimentaria fueron las más impactantes en el análisis general de la población y estratificado por sexo.

Determinantes como las tensiones financieras, la vivienda y la inactividad física son predictores sólidos de un mayor riesgo de mortalidad, igualando o incluso superando ciertos factores de riesgo de mortalidad convencionales.

"Nuestro estudio destaca el papel crucial de los DSS en el envejecimiento cardíaco y la mortalidad –destaca el doctor Lerman–. Identificar los factores de riesgo más importantes para el envejecimiento cardíaco permite una intervención preventiva específica en la comunidad y empodera a los médicos para que participen en una atención centrada en el paciente, abordando el contexto social que contribuye a las enfermedades cardíacas".