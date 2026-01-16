Cáncer de mama: las 'células zombi' son clave en su evolución, según una nueva investigación

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Una investigación preclínica pionera llevada a cabo por el Hospital del Mar Research Institute y el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia de Barcelona ha revelado que las células senescentes, conocidas como 'células zombi', desempeñan un papel crucial en la progresión del cáncer de mama. Estas células, que detienen su división y se acumulan con el envejecimiento, ejercen una influencia determinante en su evolución.

El estudio, publicado recientemente en la prestigiosa revista Science Advances, ha profundizado en el análisis del comportamiento de estas células en modelos animales. Su objetivo principal ha sido dilucidar su impacto en el crecimiento tumoral y la formación de metástasis. Los hallazgos indican que las células senescentes, a menudo denominadas 'células zombi' por su estado de inactividad replicativa, pueden tanto impulsar como contener el avance del cáncer de mama, dependiendo de la estrategia de intervención aplicada.

Para lograr estos avances, el equipo de investigación desarrolló un innovador modelo transgénico de ratón. Este modelo, con su ADN modificado en laboratorio, facilita un análisis más detallado de la compleja interacción entre las células senescentes, el sistema inmunitario y las células cancerosas, especialmente durante las etapas iniciales del tumor. Sorprendentemente, los resultados revelaron que la eliminación de células senescentes en fases tempranas del desarrollo tumoral podría resultar contraproducente, ya que, lejos de beneficiar, estimula la proliferación del cáncer y la aparición de metástasis.

Mecanismo de acción y el papel de los macrófagos

Este efecto paradójico se explica por la intervención de los macrófagos en el proceso, unas células inmunitarias de gran tamaño cuya función es proteger el organismo. Sin embargo, en ausencia de las 'células zombi', estos macrófagos se infiltran en el tumor y, paradójicamente, contribuyen a su expansión. El mecanismo subyacente radica en que, al desaparecer las células senescentes, los macrófagos alteran su comportamiento y comienzan a producir la citocina CCL2, lo que impulsa el crecimiento tumoral.

La citocina CCL2 ha sido identificada como una molécula perjudicial con un doble efecto. Por un lado, estimula el crecimiento y la multiplicación descontrolada de las células cancerosas. Por otro, inhibe la acción de los linfocitos T, que son las células encargadas de combatir y erradicar el tumor. Así, la investigación subraya cómo el propio sistema inmunitario, bajo ciertas condiciones, puede terminar protegiendo el tumor si las células senescentes son eliminadas sin una estrategia terapéutica bien definida.

Advertencias y potencial terapéutico

La investigadora Marta Lalinde Gutiérrez, adscrita al Instituto de Investigación del Hospital del Mar, ha emitido una clara advertencia sobre los riesgos asociados a la aplicación de terapias antienvejecimiento. Estas terapias, que a menudo se centran en la eliminación de células senescentes, podrían ser contraproducentes si no se considera cuidadosamente el contexto oncológico del paciente. Su mensaje enfatiza la necesidad de cautela y una evaluación exhaustiva antes de implementar tales tratamientos.

A pesar de las advertencias, el estudio también abre la puerta a una prometedora estrategia terapéutica. Los investigadores han demostrado que la combinación de la eliminación de células senescentes con la administración de inhibidores de la molécula CCL2 ha resultado altamente efectiva. En los modelos animales, esta doble aproximación logró reducir significativamente el tamaño de los tumores y, lo que es más importante, eliminó las metástasis existentes de forma efectiva.

“La clave reside en actuar en el momento preciso y en la combinación estratégica de ambas intervenciones”, ha afirmado Lalinde. La investigadora ha enfatizado que esta metodología podría ofrecer beneficios sustanciales y duraderos en el tratamiento de las fases iniciales del cáncer de mama, marcando un posible cambio de paradigma en la oncología.

Próximos pasos y financiación

Por su parte, Joaquín Arribas, director del Hospital del Mar Research Institute, ha adelantado que el equipo de investigación centrará sus esfuerzos futuros de investigación en el desarrollo de inhibidores específicos para la molécula CCL2. El siguiente paso crucial será validar estos prometedores resultados en pacientes obtenidos en modelos animales mediante su aplicación y estudio en muestras de pacientes, acercando la investigación a la práctica clínica.

Esta relevante investigación ha sido posible gracias al apoyo financiero de diversas entidades. Entre ellas se encuentran la Fundación "la Caixa", el CIBER de Oncología, la Breast Cancer Research Foundation y la World Cancer Research Fund, cuyo respaldo ha sido fundamental para el estudio.