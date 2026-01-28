La herramienta IA de autotriaje del Arnau de Lleida reduce un 11% las urgencias de baja complejidad

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida ha registrado un descenso del 11% en las visitas de urgencias de baja complejidad, un año después de la incorporación de una herramienta de autoselección basada en inteligencia artificial (IA). Durante este periodo, el 43% de los 1.035 usuarios de la herramienta han sido redirigidos a un CUAP y han evitado un desplazamiento innecesario al hospital. Así lo demuestran las conclusiones de un estudio elaborado por profesionales del centro, el grupo de investigación ERLab del Instituto de Investigación Biomédica (IRBLleida), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat de Lleida (UdL), publicado recientemente en el European Journal of Emergency Medicine.

La herramienta, disponible en la web del hospital y en la app Salud Lleida, ofrece a la ciudadanía un sistema de orientación médica inmediato a partir de los síntomas. Al finalizar un breve cuestionario, la persona recibe una recomendación sobre cuál es el recurso sanitario más adecuado: un Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP), su CAP o bien el servicio de Urgencias hospitalario.

Durante el primer año, 1.035 personas utilizaron la herramienta completando el proceso de autoselección. De estas, un 43% fueron redirigidas a un CUAP, evitando un desplazamiento innecesario al hospital. Las personas a quienes se recomienda que vayan a urgencias y acuden con el QR generado por la herramienta, reciben prioridad en la selección presencial. Al mismo tiempo, se ha reforzado la coordinación con el CUAP para dar coherencia a todo el circuito de urgencias.

El Arnau de Vilanova es el primer hospital del Estado que integra un sistema de autoselección con IA en un plan de contingencia invernal, con el objetivo de anticipar los flujos de pacientes antes de que lleguen al servicio de Urgencias. Esta estrategia contrasta con el modelo convencional de inversión de flujo (redirigir pacientes una vez ya están en urgencias) y ha demostrado ser más eficiente, cómoda y sostenible, según el centro.

La herramienta de autoselección basada en IA ha sido proporcionada por Mediktor, con la colaboración de la Fundación TIC Salud Social y el eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Menos urgencias de baja complejidad

El estudio confirma que, después de tres años consecutivos de incrementos en las urgencias de baja complejidad, el periodo 2024-2025 ha registrado una reducción relevante. Las urgencias de nivel V (complejidad más baja) han disminuido un 11,4% y las urgencias de nivel IV, un 4,5%. Globalmente, las visitas de baja complejidad (niveles IV y V) han caído un 6%, cosa que equivale a 1.215 visitas evitadas en cuatro meses.

En total, el hospital leridano de referencia atendió 109.000 urgencias en 2024, el 49% de las cuales eran de baja complejidad. La disminución se considera un indicador clave de eficiencia organizativa, según el Instituto Català de la Salut (ICS).