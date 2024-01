El actor Sergio Peris-Mencheta anuncia que tiene cáncer

Publicado por EFE

El actor, productor, director y presentador Sergio Peris-Mencheta (Madrid, 1975) ha anunciado este lunes en su perfil de Instagram que padece cáncer: Está en pleno proceso de quimioterapia y un posterior trasplante de médula.

'Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeño como nunca antes', ha contado el protagonista de "Los Borgias", quien ha señalado que durante los últimos meses, está haciendo balance de cada paso que doy en esta tierra.

"Estoy en un lugar donde solo aquellos que han estado allí lo saben", ha añadido, el director de la obra de teatro "Una noche sin luna", galardonada con el premio Max a mejor espectáculo de teatro en la gala los XXV Premios Max de las Artes Escénicas.

"Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar". "Pero mis bolsillos están llenos de dados", añade Peris-Mencheta, quien señala que "siempre he sido un hombre de seises y no voy a parar ahora".

En Instagram, además, habla de su trayectoria profesional, que le ha llevado a trabajar "con las mentes teatrales más brillantes, interpretando personajes fascinantes". También habla de su vida personal: "Y si profesionalmente lo he hecho bien, en mi reino personal, la vida siempre me ha recompensado solo con la mejor compañía".

"Comenzando con nuestro equipo Marta, Río, Olmo, Senda (nuestro perro) y conmigo. Las aventuras, los cambios de vida, los viajes, los proyectos en común. QUÉ EQUIPO... 19 años y medio después, sigo perdidamente enamorado de Marta, que cada día me hace sentir querido y amado. Y mis amigos, maestros, mi Mamushka y Yonyon...", ha añadido.