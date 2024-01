Una hamburguesa leridana, en un concurso estatal

La hamburguesa “La de l’Oest” del local Old Dreams de Agramunt.

Una hamburguesa inspirada en la típica cassola de tros de Lleida ha sido seleccionada para participar en el cuarto Campeonato de España de Hamburguesas: Best Burger Spain. Se trata de una hamburguesa creada por Meritxell Pi y Jordi Oliveras del restaurante Old Dreams de Agramunt que lleva por nombre ‘La de l’Oest’. La valoración queda en manos de los clientes entre el 1 de febrero y el 3 de marzo a través de las redes sociales del campeonato (@campeonatodehamburguesas). Por otra parte, Agramunt celebrará entre hoy y el domingo la décima edición del concurso de tapas de cebolla en cuatro establecimientos: Cafè Guau, Forn Camats, Blanc i Negre y Old Dreams.