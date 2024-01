Omella descarta ir a la comisión del Parlament sobre pederastia

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha trasladado a la presidenta del Parlament, Anna Erra, que no comparecerá el próximo lunes ante la comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia española. Fuentes parlamentarias confirmaron ayer que ya les constaba la declinación de Omella, que el pasado 15 de diciembre fue citado en la comisión para este 29 de enero en calidad de testigo. El arzobispo envió una carta a Erra en la que argumenta que, según el Tribunal Constitucional, no está obligado a presentarse en el Parlament. Además, Omella añade en la carta que el Defensor del Pueblo, el Congreso y un despacho de abogados ya están investigando la pederastia en la Iglesia. En la misiva, Omella asegura que los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconsense han decidido “de forma unánime y expresa” que no comparezca.

La presidenta de la comisión, Susanna Segovia (Comuns), publicó un mensaje en las redes sociales para informar que pedirá la Mesa del Parlament que tome medidas y traslade a la Fiscalía la no comparecencia de Omella: “Su comparecencia como testigo es obligatoria, no voluntaria”. La comisión decidió a finales de marzo de 2023 citar a Omella, y el 15 de diciembre se concretó la fecha y se le llamó a comparecer. Los grupos de ERC, Junts, CUP y Comuns votaron a favor de la propuesta mientras que el PSC se manifestó en contra. El resto de grupos no participaron.