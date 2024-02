Alves: “No soy violento. Estábamos disfrutando los dos. No me dijo que parara ni que no quisiera”

Publicado por Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificado por Creado: Actualizado:

El exfutbolista del Barça Dani Alves ha asegurado este miércoles durante el juicio en la Audiencia de Barcelona por agresión sexual que la relación con la denunciante fue en todo momento consentida. Aseguró que él no es un hombre "violento" y que en ningún momento la chica le pidió que "parara o que quisiera salir" del baño del reservado del Sutton. De hecho, ha dicho que ambos estaban "disfrutando" y que no tuvo que insistir demasiado a la chica para que entrara en el baño para practicar sexo. También ha asegurado que durante todo ese día bebió bastante.

En una declaración de poco menos de veinte minutos y respondiendo sólo a preguntas de su abogada, Alves medio lloró un par de veces y representó ante el tribunal la postura que mantuvieron los dos implicados.

Antes de la declaración de Alves, el tribunal y las partes han podido visionar parte de las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca. También se ha visto la cámara del mosso d'esquadra que grabó por accidente. En la grabación accidental de la cámara unipersonal del mosso se escucha la conversación entre el agente y la víctima y su amiga. La chica explicó, entre llantos, que Alves le estaba “pegando” y le había “tirado al suelo”. El agente le preguntó si Alves le había introducido sus dedos en la vagina, como le había dicho un trabajador de la discoteca, y ella respondió afirmativamente. El agente también le dijo que podría haber entrado de forma voluntaria en el baño y luego decir que no quería sexo con Alves.

Sin embargo, la chica decía que no quería hablar mucho y no quería denunciar. "No quiero nada", añadía. Su amiga se presentó como abogada. El agente intentó convencer a la joven diciéndole que debían hacerle una evaluación forense, aunque añadía que si no había habido “mucha agresión” no habría “mucho por explorar” y la visita médica sería rápida. La chica se mostraba preocupada por el hecho de que no saliera su nombre públicamente en ninguna parte, y el policía le garantizaba que no saldría del ámbito judicial.